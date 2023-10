Depois da qualificação para o Euro2024, carimbada contra a Eslováquia (3-2), no Estádio do Dragão, os jogadores portugueses já olham para o que podem fazer na Alemanha. Bernardo Silva não teve problemas em assumir: “Há que apontar ao mais alto, o mais alto é ganhar o Euro”, disse o jogador do Manchester City que não foi o único a sonhar em grande.

Portugal conseguiu a mais rápida qualificação de sempre e não teve que sofrer para agarrar o nono Europeu da história. “O passado recente diz-nos que não é fácil conseguir este apuramento”, explicou Rúben Dias. “É importante para todos nós termos a tranquilidade de estarmos apurados. Vamos ainda lutar por garantir o primeiro lugar”, apontou o central da seleção. “Com uma equipa como a nossa, com os jogadores que temos, tudo é possível. Será sempre essencial o que fazemos com esse conjunto de jogadores e o quão uma equipa conseguimos ser. [Vamos] usar os jogos de preparação e os jogos que faltam para o Euro para cada vez nos tornarmos melhores enquanto equipa”.

A seleção nacional tem ainda compromissos com Bósnia, Islândia e Liechtenstein antes de terminar a participação no grupo J de qualificação. A antecedência com que Portugal conseguiu arrumar as contas não surpreendeu Bernardo Silva. “Tínhamos a responsabilidade de passar. Com esta geração que Portugal tem, que é uma geração muito forte — a maior parte dos jogadores jogam nos melhores clubes do mundo –, temos essa responsabilidade óbvia de passar o grupo, de passar em primeiro”. Se é a melhor geração de sempre? Essa já é outra questão. “A melhor geração é a que ganha. Foi a de 2016 que ganhou, não foi esta. Vamos dar o melhor para ganhar [o Euro]. Há poucos anos ganhámos também a Liga das Nações, mas não tem a importância de um Europeu ou de um Mundial. Queremos trabalhar muito para dar essa alegria a Portugal e nos juntarmos à seleção de 2016”.

Em relação ao jogo com a Eslováquia, os jogadores consideraram que a equipa das quinas caiu de rendimento na segunda parte. “Não queríamos sofrer golos. Ainda não tínhamos sofrido e queríamos continuar assim. Na segunda parte, não fomos tão organizados com bola, o que fez com que, na perda da bola, déssemos muito espaço ao nosso adversário. Também tiveram bons golos, há que dar mérito por isso. O objetivo principal está conseguido. Fizemos uma primeira parte bem conseguida. Na segunda parte, tivemos grandes oportunidade, podíamos ter feito mais golos. O objetivo está cumprido, é o realizar de mais um sonho de poder estar numa próxima fase de um Europeu”.

O selecionador nacional, Roberto Martínez ficou agradado com o comportamento coletivo. “Estamos todos a dar o melhor de nós”, afirmou. “Mostrámos em sete jogos uma atitude perfeita para crescermos enquanto equipa”.