Este artigo é da responsabilidade de EU Code Week

A EU Code Week dá as boas-vindas a alunos de todas as idades, de crianças em idade pré-escolar a adultos, oferecendo atividades sem recurso a computadores e em linha, que promovem a programação e o pensamento computacional. Apoiada pela Comissão Europeia, proporciona recursos, formação e reconhecimento aos educadores. Esta comunidade vibrante de voluntários, incluindo embaixadores e professores, promove uma aprendizagem interativa e inclusiva ao colmatar o fosso digital e ao dotar os alunos de competências essenciais para o futuro. Vamos ouvir o que têm a dizer…

Inclusiva e acessível

Um dos elementos essenciais da EU Code Week é o seu caráter inclusivo. Anhelina Bykova, investigadora exclusiva, professora e voluntária, é embaixadora da EU Code Week em Portugal. Oriunda das ilhas dos Açores, Anhelina explica: «A EU Code Week é uma iniciativa fantástica que oferece muitas oportunidades a todos os que se interessam por programação. É muito útil para que os professores e educadores envolvam as crianças na programação de uma forma muito interessante, dinâmica e divertida.»

O entusiasmo de Anhelina reflete o espírito da EU Code Week , durante a qual alunos e educadores de todas as idades e origens se reúnem para explorar o mundo da programação através de atividades lúdicas e interessantes. As ferramentas intuitivas e os vastos recursos da iniciativa tornam-na acessível tanto a principiantes como a programadores experientes.

Capacitar professores e alunos

Diogo da Silva, professor do primeiro e segundo ciclos do ensino básico e recentemente integrado na equipa de Embaixadores da EU Code Week em Portugal, é apaixonado pela promoção da programação e do pensamento computacional. Diogo é também o responsável pelo departamento pedagógico da Visionarium, uma ONG dedicada à abordagem educativa baseada em CTEM. «Através das minhas ligações com as escolas, espero ajudar o projeto a chegar a muitos mais professores e alunos», afirmou.

A missão de Diogo realça o objetivo mais amplo da EU Code Week – capacitar professores e alunos com competências digitais que são cada vez mais vitais no mundo atual. Ao estabelecer ligações com escolas e educadores, Diogo e outros como ele pretendem tornar o ensino da programação acessível ao maior número possível de jovens, garantindo que estão bem preparados para o futuro digital.

Uma transformação digital criativa

O conceito de literacia digital está a evoluir. «Atualmente, viver numa sociedade digitalizada, moldada pela inteligência artificial e pela tecnologia, a descoberta da programação, da robótica e de outras áreas permite às crianças de hoje a capacidade de compreender e agir numa idade mais precoce», afirma Samuel Branco, professor de TIC na Venda do Pinheiro, que há anos participa ativamente na EU Code Week.

As observações de Samuel sublinham o poder transformador da EU Code Week . Não só dota os alunos de competências essenciais, como também estimula a sua criatividade. Através de atividades como a programação, a robótica e a exploração da inteligência artificial, os alunos descobrem frequentemente o seu potencial inexplorado e alcançam mais do que alguma vez esperaram.

Uma comunidade pan-europeia de aprendentes

Artur Coelho, distinguido com o Prémio Professor Principal da EU Code Week em 2022, sublinha a importância da EU Code Week na promoção da programação e do trabalho em equipa. «As atividades da EU Code Week foram um estímulo para os meus alunos descobrirem que podem ser criativos com tecnologias que vão da programação ao 3D, incluindo a IA generativa», afirmou.

As experiências de Artur realçam o sentido de comunidade e colaboração que a EU Code Week promove. Os participantes não estão sozinhos; fazem parte de uma rede pan-europeia na qual podem trocar experiências, aprender uns com os outros e encontrar formas inovadoras de desafiar os seus alunos.

Explore por si

Para explorar o mundo da EU Code Week e aceder aos seus recursos, visite o site oficial da EU Code Week. Os educadores podem tirar partido de podcasts sobre vários temas, cursos de formação em linha gratuitos, maratonas de programação e concursos com reconhecimento a nível europeu. Pode encontrar informações sobre todos os eventos e atividades da EU Code Week aqui.

À medida que se aproxima a data da edição de 2023 da EU Code Week, é importante lembrar que codificar não é apenas uma questão de programação; trata-se de libertar a criatividade, as capacidades de resolução de problemas e uma nova forma de pensar. Ao participarem na EU Code Week, professores, alunos e entusiastas estão a moldar ativamente o futuro da literacia digital em Portugal e mais além.