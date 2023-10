“Nyad”

Em 2013, a jornalista, autora e nadadora de longa distância Diana Nyad, então com 64 anos, conseguiu, à quinta tentativa, ser a primeira pessoa a nadar de Cuba até à Florida, percorrendo 177 quilómetros em 53 horas, sem recorrer à utilização de uma jaula contra tubarões. Este filme realizado por Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi, e com argumento co-assinado pela própria Diana Nyad, conta a história desse feito, conhecido como o “Monte Everest” das travessias a nado, e que era o grande sonho da atleta. Annette Bening interpreta Diana Nyad e Jodie Foster é Bonnie Stoll, a sua treinadora e melhor amiga. Além dos cinemas esta semana, “Nyad” estreia-se também na Netflix, no dia 3 de novembro.

“Transgressor”

Jonny, uma adolescente rebelde cuja mãe saiu de casa e que vive com o pai em condições precárias, é enviada por este para casa da sua excêntrica tia. Ali descobre, ao fazer 18 anos, que as mulheres da sua família adquirem poderes especiais a partir dessa data, e vai usá-los contra o predador que anda a raptar raparigas da sua escola. Realizado por Jennifer Reeder, Transgressor é um caótico, estridente e absurdo filme de terror sobrenatural com pretensões “feministas”, tintas lésbicas e um desagradável toque incestuoso, e interpretações entre o amador e o embaraçoso. No meio deste muito ensanguentado e risível disparate, surge Alicia Silverstone, completamente perdida no papel da tia da protagonista.

“Perdida Mente” / “Cavaleiro Vento”

Margarida Gil assina estes dois filmes que se estreiam numa sessão conjunta, o primeiro uma média-metragem de 2010, o segundo uma curta e o mais recente trabalho da autora de Relação Fiel e Verdadeira. Perdida Mente é o mais convencional e narrativo do duo, a história de um homem que trabalha como padeiro e vive com a filha que quer ser bailarina, e começa a perder gradualmente a memória, o que o leva a ser despedido. A curta Cavaleiro Vento foi rodada no Pico, nos Açores, e é uma fita mais abstrata e opaca, envolvendo uma mulher, o seu filho e o pai da criança, obcecado com os cães que lhe matam as ovelhas, e uma história sobre o deus azteca Quetzalcóatl contada em “off”.

“Assassinos da Lua das Flores”

O novo filme de Martin Scorsese adapta o livro de David Grann Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, que conta como nos anos 20 do século passado, no Oklahoma, índios Osage que tinham ficado ricos quando foi encontrado petróleo nas suas terras, começaram a ser assassinados. O caso tomou proporções tais, que o recém-formado FBI entrou em campo e descobriu um plano sinistro de assassínios, casamentos de interesse e fraudes com seguros tendo os Osage como alvo, traçado por William Hale, um rico rancheiro da região. “Assassinos da Lua das Flores” foi escolhido como filme da semana pelo Observador e pode ler a crítica aqui.