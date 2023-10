Margarida Ramos Natário, uma das juízas que faz parte do coletivo que está a julgar Manuel Pinho, o antigo ministro da Economia, a mulher, Alexandra Pinho, e o ex-banqueiro Ricardo Salgado, foi casada com um alto quadro do Grupo Espírito Santo (GES).

A notícia está a ser avançada pela SIC Notícias e pelo jornal Público, que referem que a juíza entendeu não pedir escusa do caso. A magistrada foi casada com António Rio Tinto até 2014. Rio Tinto foi administrador da Espírito Santo Informática (ES Tech Ventures) e da seguradora Tranquilidade. No ano da separação, passou a ser administrador do Novo Banco. Atualmente, trabalha no Banco do Governo do Dubai.

O casal teve três filhos durante o casamento. Mesmo com a ligação familiar, a magistrada não comunicou a situação porque terá entendido que não havia motivo para o fazer, de acordo com informação do Conselho Superior da Magistratura (CSM) a ambos os órgãos de comunicação.

Através do CSM, a magistrada fez chegar ao Público a indicação de que “tenciona cumprir as suas funções de juíza adjunta neste julgamento até ao fim”. Artur Cordeiro, o juiz presidente da comarca de Lisboa também fez chegar, através do CSM, a indicação de que apoiava a decisão da juíza.

De acordo com o Público, os advogados afirmaram desconhecer a situação, mostrando-se surpreendidos.