EDP. Os três dias de alegações e uma acusação que, para a defesa, "é uma gralha", "moribunda", "machista" e "absolutamente indefensável"

“Como é que se diz que a pensão é um suborno? A corrupção é uma coisa que não se faz assim às claras. Nunca tinha visto uma corrupção escrita“, disse a defesa de Salgado, fazendo referência ao acordo feito entre o BES e Manuel Pinho, que lhe garantiu o pagamento de 500 mil euros e o pagamento de uma pensão de cerca de 15 mil euros por mês. E fazendo referência às dezenas de testemunhas que passaram neste julgamento — incluindo antigos quadros do BES e do GES e ex-membros do governo –, a defesa de Ricardo Salgado quis lembrar o testemunho de José Maria Ricciardi, ex-administrador do BES.

“Nem o dr. Ricciardi, a espumar ódio do dr. Ricardo Salgado, conseguiu dizer que o dr. Manuel Pinho alguma vez trouxe benefícios ao Grupo Espírito Santo”, disse. Ricciardi testemunhou em logo em outubro do ano passado, no primeiro mês de julgamento, e explicou que Salgado falou com Sócrates para Pinho ir para o governo. “Tenho a certeza que havia uma relação de intimidade” entre Salgado e Sócrates, acrescentou.

E nem Manuel Pinho escapou às críticas, com o objetivo de as levar a favorecer o seu cliente Ricardo Salgado. “Acho inaceitável que tenha recebido quantias do BES enquanto era ministro. Objetivamente, isso é de uma insensatez, de uma censura política. E, se ele soubesse — não sei se ele sabia –, de uma censura ética tremenda. É de uma irresponsabilidade inaceitável”. “Mas não confundo uma censura moral com uma censura penal. O dr. Manuel Pinho jamais beneficiou o GES“, acrescentou, referindo ainda que “nunca Ricardo Salgado pediu um favor a Manuel Pinho”. “Posso censurar o dr. Manuel Pinho de todas as formas e feitios, mas não posso censurar o meu cliente.” A única crítica a favor dos arguidos foi sobre Alexandra Pinho, considerando que a acusação do MP é “machista”, por defender que Alexandra Pinho só conseguiu o lugar de curadora da coleção BES Art Photo por ser mulher de Pinho.