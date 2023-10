A BYD, construtor controlado pelo Estado chinês que já tem presença em Portugal, comercializa sob a marca YangWang o U8, um SUV de grandes dimensões, capaz de habilidades que podem convencer alguns clientes. Referimo-nos à sua capacidade de virar estilo tanque (tank turn) e deslocar-se na água como se tratasse de um barco.

O YangWang U8 está de momento apenas disponível na China e, com cinco metros de comprimento, apresenta dimensões similares aos topo de gama dos SUV europeus. O modelo chinês está equipado com quatro motores eléctricos, cada um associado directamente a cada uma das rodas, atingindo um total de 1196 cv. Isto permite-lhe fazer girar as rodas de um lado num sentido e as do outro lado em sentido contrário, o que faz o U8 girar sobre si próprio como se fosse um tanque de guerra com lagartas.

Mas é provável que a “habilidade” mais sensacional deste SUV tenha a ver com a sua capacidade de navegar, graças ao Yachting Mode. Aliando a elevada potência a uma carroçaria bem isolada, que impede a água de entrar, o YangWang começa por flutuar, para depois se deslocar apenas por fazer girar as rodas. E, para curvar, só tem de girar mais depressa as rodas de um lado do que do outro, ou até inverter umas em relação às outras, recorrendo ao tank turn.

O construtor garante que o U8 consegue flutuar durante 30 minutos e deslocar-se a uma velocidade de 3 km/h, sendo aconselhável escolher um lago ou rio sem ondulação, fechar as janelas e abrir o tejadilho, para que exista uma forma de abandonar o veículo caso algo corra (muito) mal. Não deixa de ser interessante que este SUV eléctrico tenha um snorkel para alimentação de ar, o que se fica a dever ao facto de o veículo estar equipado com um motor/gerador a gasolina para recarregar a bateria, que assim possui uma capacidade de somente 49 kWh.