Se é fã da Tesla ou quer conhecer de perto a pick-up eléctrica com mais cavalos do que as concorrentes de série com motor a combustão, então prepare-se para ver em pormenor a Cybertruck nas stores do construtor norte-americano em Portugal. A Tesla deslocou até à Europa a sua pick-up, que de momento está apenas à venda nos EUA e Canadá, numa operação que denominou Cyber Odyssey e que também passa pelo nosso país.

A Cybertruck está disponível em várias versões, sendo a mais simples a Single Motor RWD, com apenas um motor e tracção traseira, equipada com uma bateria de 100 kWh que assegura uma autonomia de 390 km (segundo o método norte-americano EPA, o que deverá equivaler a cerca de 490 km de acordo com o método europeu WLTP), anunciando ainda 180 km/h de velocidade máxima e 0-100 km/h em 7,0 segundos. A versão mais possante da pick-up é a Trimotor AWD, também conhecida como Cyberbeast, com dois motores atrás e um à frente que totalizam 816 cv e 1400 Nm de binário. A velocidade máxima é de 210 km/h e os 0-100 km/h ficam para trás ao fim de 2,7 segundos, com a autonomia a ser de 750 km em EPA (942 km em WLTP), graças a uma bateria com 200 kWh de capacidade.

A Cyber Odyssey é uma acção promocional que vai estar presente em 100 localidades, distribuídas por 20 países. Em Portugal, os fãs da marca e os que desejam conhecer a mais rápida das pick-up eléctricas, podem encontrá-la na store da Tesla no Porto, a 11 de Maio (que pode ver aqui), para a Cyber Odyssey visitar Lisboa de 15 a 16 de Maio (aqui). E aí os potenciais clientes poderão apreciar em pormenor esta pick-up com carroçaria construída em aço inoxidável.

Esta incursão da Cybertruck pela Europa serve sobretudo para mostrar o produto, satisfazer a curiosidade e reforçar a imagem da marca, uma vez que a pick-up que se consegue bater com os melhores desportivos do mercado não está ainda homologada para ser comercializada na Europa. Tudo porque este modelo ainda não foi submetido aos crash-tests europeus, que obrigam todos os veículos à venda no Velho Continente a deformar-se de forma controlada em caso de embate, de modo a absorver uma parte importante da energia a dissipar, protegendo assim os ocupantes de danos maiores. E, tendo em conta a “dureza” do inox utilizado na construção, é possível que a Tesla tenha de realizar algumas modificações, sobretudo ao nível da frente, antes de poder comercializar a Cybertruck na Europa.