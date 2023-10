No historial mais recente entre FC Porto e Sporting não constam duelos nas fases mais decisivas das competições. Na temporada passada, na altura do playoff, os dois clubes não se cruzaram, pelo que se encontraram apenas nas duas ocasiões referentes à fase regular do campeonato. De qualquer modo, em dia de clássico, a rivalidade está sempre lá.

“Todos os jogos são importantes, mas estes jogos são aqueles que mais queremos jogar”, admitiu o guarda-redes do FC Porto, Xavi Malián, aos canais oficiais do clube. “Sabemos que vai estar muita gente frente a um rival que tem jogadores incríveis. Nestas semanas, respira-se um ar diferente e estamos muito motivados para este jogo”.

Os dragões somaram uma derrota no primeiro grande jogo que disputaram esta temporada. Na visita ao Pavilhão da Luz, os azuis e brancos foram derrotados pelo Benfica (4-1), acabando por ceder os primeiros pontos e chegando assim ao clássico na quinta posição, embora com um jogo a menos que os encarnados e que a Oliveirense, líder do campeonato.

O Sporting, por sua vez, visitava o Dragão Arena após ter vencido o Benfica em casa (3-2), num jogo em que Ângelo Girão esteve particularmente inspirado. “O FC Porto é uma equipa muito diferente do Benfica”, disse, citado pelo clube, o treinador verde e branco, Alejandro Domínguez, desvalorizando o impacto do triunfo no clássico deste sábado. “Tem muitos registos de hóquei tático, atacando quatro para quatro, aparte todas as ferramentas individuais, tem muitas ferramentas de jogo coletivo. Já estamos a trabalhar nisso, para tentar travá-los, creio que a maior dificuldade que vamos ter é conseguir durante 50 minutos estar atentos a tudo. Aparte o ambiente, que será hostil e contra nós, como é lógico, vamos ter de manter um nível de concentração muito alto para podermos conter todos esses mecanismos que eles têm assimilados e estamos a trabalhar nisso”.

Facundo Bridge e Rafael Bessa, ambos provenientes do Valongo, reforçaram a equipa leonina esta temporada e mereceram destaque especial por parte de Xavi Malián. “O Sporting tem duas caras novas que estão a fazer jogos muito bons. A essência de jogo do Sporting não mudou muito e temos que olhar mais para nós. Jogamos em casa e com a nossa gente somos muito fortes. Queremos ser felizes perante os nossos adeptos”, analisou o espanhol.

Alejandro Domínguez também está agradado com a dupla que tem à disposição. “Foram muito bem recebidos e isso deu-lhes confiança”, disse o treinador argentino do Sporting. “Não chegaram com medo ao Sporting. Este é um grupo que os recebeu de braços abertos e isso faz com que eles estejam soltos e por isso vimos o Facu fazer um jogo extraordinário contra o Benfica e o Rafa na sua faceta goleadora”.

O Sporting teve um início de jogo mau. Gonçalo Alves colocou o FC Porto em vantagem antes dos cinco minutos inaugurais. Seguiu-se um cartão azul para Alessandro Verona que permitiu a Hélder Nunes dilatar o marcador. Alejandro Domínguez foi forçado a pedir dois descontos de tempo em dois minutos e a equipa parecia ter entrado nos eixos. Perto do intervalo, Rafa viu cartão azul e o Sporting teve oportunidade para reduzir, mas Gonzalo Romero falhou o livre direto. No entanto, os leões tiveram outra oportunidade para marcarem quando os dragões chegaram à décima falta. Mudou o marcador, mudou o destino. João Souto fez mesmo o 2-1.

A diferença de um golo não chegou ao final dos primeiros 25 minutos já que Ezequiel Mena e Gonçalo Alves, de penálti, conseguiram alcançar o 4-1. A segunda parte abriu de novo com o FC Porto a marcar, desta vez, por intermédio de Hélder Nunes, penalizando as dez faltas do Sporting. Toni Pérez voltou a reduzir para a equipa verde e branca. Quando a vitória já estava atribuída, Gonzalo Romero ainda fez o 5-3. O Sporting salta fora do lote de líderes. Os dois rivais têm agora 12 pontos cada um.