O Kia EV6 GT, a mais recente e desportiva versão do crossover da marca sul-coreana a chegar ao mercado, enfrenta nesta drag race o seu adversário da Tesla, precisamente o Model Y Performance. Organizada pelo Edmunds, esta prova inclui mais do que um simples arranque até ¼ de milha (402 metros), uma vez que implica percorrer o ¼ de milha, travar, descrever uma curva apertada que lhes permite voltar para trás e voltar a acelerar durante o ¼ de milha que os traz de volta à linha de partida, que passa também a fazer de meta.

Os dois veículos são concorrentes directos e apresentam dimensões similares, com o norte-americano a ser 5,6 cm mais comprido, 3,1 cm mais largo e 7,9 cm mais alto do que o Kia que, por sua vez, tem mais 1 cm na distância entre eixos. A capacidade da bateria é igualmente equivalente, com o EV6 a reclamar 77,4 kWh de capacidade bruta e o Tesla 75 kWh de capacidade líquida. As semelhanças estendem-se ainda ao sistema de tracção integral, com cada um dos modelos a montar dois motores eléctricos, um por eixo.

Mas, a partir daqui, acaba-se o equilíbrio, já que o EV6 é proposto por 80.768€ e anuncia 424 km de autonomia, enquanto o Model Y exige em troca 59.990€ e reclama 514 km entre recargas.

O Kia EV6 GT reivindica um total de 585 cv e 740 Nm, contra os 462 cv e 639 Nm do Model Y Performance, que aqui perde 123 cv para o seu adversário. Contudo, numa prova de aceleração, travagem e curva com estas características, importa ter igualmente em linha de conta o peso dos conjuntos, e aí o Tesla possui apenas 2072 kg, menos 128 kg do que o seu rival. Resta saber o que é mais importante, se 123 cv a mais ou 128 kg a menos, sendo que, teoricamente, toda a vantagem pende para a diferença na potência.

O vídeo fala por si, revelando quem acelera mais rápido, quem trava melhor e qual o modelo mais ágil em curva, sendo que primeiro eléctrico a cortar a linha de chegada usufrui de uma vantagem clara. Veja em baixo quem se sagrou vencedor: