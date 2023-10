Uma veterana a falar sobre os temas da sustentabilidade — apesar da tenra idade de 21 anos — Billie Eilish protagoniza a campanha da Gucci que revela duas novas versões do icónico modelo de carteiras Horsebit 1955. Totalmente vegan, foram produzidas em Demetra, material desenvolvido pela própria casa de luxo italiana como uma alternativa durável e de qualidade à pele.

As duas carteiras com design assimétrico chegam em preto (com uma corrente metálica) ou em castanho, numa versão mais clássica, com o monograma da Gucci. Marcadas pelo emblema equestre da linha Horsebit, apresentada na década de 1950, foram lançadas esta segunda-feira e já estão à venda na loja online por 2.980 euros e por 2.800 euros, respetivamente.

O material Demetra é 75% composto por matérias-primas à base de plantas, incluindo polpa de madeira, plástico à base de milho (não-GMO) e viscose de fontes responsáveis. Foi desenvolvido ao longo de dois anos por artesãos italianos no atelier da Gucci. Em 2021, a marca celebrou a finalização do processo de desenvolvimento com o lançamento de uma linha com três modelos de ténis, a primeira a ser produzida com Demetra.

Num clip publicado no Instagram em 2022, Billie Eilish contou que é vegan desde os 12 anos. Em 2021, fez com que a Oscar de la Renta deixasse de vender roupa, calçado e acessórios de pele, quando anunciou que apenas aceitaria que a vestissem para a Met Gala sob essa condição. Agora, sobre a novidade da Gucci, revelou à Vogue sentir-se “honrada” por fazer parte de uma “evolução a repensar a tradição”. E acrescentou: “É uma nova compreensão que não tem medo de evoluir numa nova direção, verdadeiramente importante para mim.” Já há vários anos que a casa italiana é uma das favoritas da cantora para pisar a red carpet.

As Horsebit 1955 vegan chegam como um dos grandes lançamentos da casa de luxo depois da entrada do novo diretor-criativo, Sabato de Sarno, que apresentou a primeira coleção para a casa de luxo na Semana da Moda de Milão, em setembro deste ano. Aproveite para espreitar 8 destaques do evento no artigo do Observador.