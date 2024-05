Met Gala. A festa fenómeno, as suas origens, os valores e o museu em 10 perguntas e respostas

Muitas pessoas estarão em contagem decrescente para a Met Gala. É o evento que reúne mais estrelas por metro quadrado e faz do Museu Metropolitan em Nova Iorque uma variada constelação de celebridades. A festa está marcada para a noite de 6 de maio. Quem vai já terá o look escolhido e a postos, porque afinal esta é uma festa de moda, exige-se exuberância e recomenda-se extravagância. Quem não vai já terá decidido como seguir o evento ao longe, porque estas entradas são compradas, conquistadas e negociadas. Um pequeno jantar de socialites em dezembro de 1948 em Nova Iorque transformou-se, ao longo dos anos, no mais mediático evento do calendário social. Contudo os princípios continuam exatamente os mesmos: angariar fundos para o departamento de moda do museu e assinalar a abertura de uma exposição. Mas há muito mais para contar. Antes de vermos os esperados looks, aqui ficam algumas perguntas e respostas que ajudam a perceber este fenómeno.

O que é, afinal, a Met Gala?

É um evento que, na verdade, se chama Metropolitan Museum of Art Costume Institute Benefit e é uma festa que tem como objetivo angariar fundos para a manutenção do departamento de moda e traje do museu de Nova Iorque. Tornou-se tradição que a Met Gala aconteça na primeira segunda-feira de maio e marca também a abertura da exposição de primavera do Costume Institute, que é a maior exposição de moda do ano no museu.

O já se sabe da Met Gala 2024?

O tema da festa deste ano e o respetivo dress code é dado pela expressão “The Garden of Time”, ou “O jardim do tempo” em português. O tema inspira-se diretamente no conto “The Garden of Time” escrito por JG Ballard em 1962, que conta a história do conde Axel, da sua condessa e da utopia de lazer, arte e beleza de ambos. O casal vivia numa villa com um terraço com vista sobre um jardim de flores que pareciam de cristal, conta a Vogue. Há uma multidão zangada do lado de fora da villa a aproximar-se e, para que a tranquilidade seja restaurada, o conde tem de colher do seu jardim uma flor que inverte o tempo, até que não haja mais nenhuma. A história chega ao fim com a multidão a invadir a villa, que acaba por se tornar uma propriedade abandonada com um jardim arruinado com estátuas dos condes em plantas espinhosas. O autor nasceu em Xangai, embora seja de origens britânicas, e também assina o livro “O império do sol” que viria a dar origem ao filme homónimo de Steven Spielbrg.

A exposição desta primavera chama-se “Sleeping Beauties: Rewakening Fashion”, que se pode traduzir para “Beldades adormecidas: Despertar a moda”. A inspiração é a natureza e o “mundo natural” serve de “metáfora visual unificadora” para a “efemeridade da moda”, segundo explicou o museu em comunicado quando foi anunciada a exposição. Vão ser exibidas cerca de 250 peças, roupas e acessórios de diferentes épocas ao longo de 400 anos de história e vindas da coleção permanente do museu. As peças escolhidas partilham referências à Natureza e estarão dividas em três “zonas” principais: terra, mar e céu, segundo revela a Vogue.

A exposição também vai explorar o trabalho de conservação das peças de moda e é aqui que entram as “beldades adormecidas”, que são peças de vestuário que já não podem ser vestidas em manequins devido à sua fragilidade e, por isso, vão estar expostas em vitrines para os visitantes poderem “observar os diferentes estados de deterioração, como se estivessem a ver ao microscópio”. Além de belos items de moda esta mostra vai ser enriquecida com recurso a inteligência artificial, vídeos, projeções de luzes e outros meios, de forma a ser uma experiência sensorial para os visitantes. “Sleeping Beauties: Rewakening Fashion” abre ao público no dia 10 de maio.