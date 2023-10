Bugatti entra no negócio das botas de futebol com a Adidas?

Indivíduos ligados ao mercado avançam que esta colaboração deve visar um novo tipo de bota de futebol, que obviamente é uma das especialidades da Adidas, reforçada com fibra de carbono, recorrendo aqui aos conhecimentos sobre a matéria da Bugatti, uma vez que este fabricante constrói o Chiron integralmente com este tipo de material. A boa notícia é que o anúncio vai ser realizado a 1 de Novembro, pelo que saberemos muito em breve o que nos reservam as duas empresas.

Esta não é a primeira vez que uma marca do Grupo Volkswagen, como a Bugatti, se associa à Adidas para criar uma bota de futebol, uma vez que, já em 2016, o fabricante de material desportivo se associou à Porsche para lançar umas botas em pele preta com bronze na base do calcanhar e fibra de carbono na parte inferior. O problema é que se essas chuteiras já foram comercializadas por 300€ e a Porsche vende veículos por valores a partir de 80 mil euros, qual será o preço a pagar por um equipamento similar, mas assinado por um construtor que vende o seu modelo mais em conta por 2,5 milhões?