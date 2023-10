Já houve um tempo em que Lula da Silva e Neymar eram “amigos”, trocavam sorrisos e surgiam juntos em frente às câmaras como a imagem que acompanha este artigo mostra. No entanto, olhando sobretudo para o jogador, percebe-se que foi há muito tempo. Mais concretamente, em 2010, ano em que a pérola formada no Santos subiu ao conjunto principal e conquistou o Campeonato Paulista e a Taça do Brasil antes de chegar à glória continental com a vitória na Taça dos Libertadores. Com o tempo, as coisas foram mudando. Foram mudando e tornaram-se quase opostas num período mais recente. O próprio presidente não esquece.

Lula teve uma manhã particularmente ativa na rede social X, começando com mais críticas ao seu antecessor Jair Bolsonaro. “O nosso adversário fazia questão de contar mentiras sobre economia, sobre medicações ineficazes durante a pandemia. A nossa vitória foi tão maiúscula que nosso adversário ficou em casa por um mês. Inflamaram um golpe durante a diplomação. Mas a democracia venceu. Um Brasil humanitário e solidário venceu”, escreveu entre outras considerações sobre as mudanças no país desde que regressou à liderança do Brasil antes de virar agulha para a parte do desporto na análise aos Jogos Pan-Americanos.

“Fico muito feliz de saber que grande parte dos atletas do Pan tem o incentivo do Bolsa Atleta. O Brasil está em segundo lugar no Pan e não é à toa. Quando eu vejo a Rebeca com uma medalha de ouro, eu fico muito feliz porque acompanho a trajetória dela. Por isso, incentivar os nossos jovens no desporto é tão fundamental”, destacou, colocando em foco os resultados de Rebeca Andrade na ginástica artística. “O nosso sonho é que o Brasil inteiro tenha acesso ao ensino integral. Assim, conseguiremos garantir segurança para os nossos jovens, além da oferta de modalidades desportivas para os estudantes”, acrescentou Lula da Silva.

“Se você não gosta do Lula, tudo bem, eu gosto de você. Quando um não quer, dois não brigam. Meu papel é cuidar desse país para ele melhorar. É esse país que a gente deseja. E eu quero a sua ajuda para construir”, prosseguiu, antes de agarrar no exemplo da oitava Bola de Ouro ganha por Lionel Messi para deixar aquilo que rapidamente foi interpretado como uma “farpa” para Neymar. “O Messi deveria servir de exemplo aos jogadores brasileiros. O cara com 36 anos, campeão do mundo, com Bola de Ouro e tudo. O Messi precisa ser inspiração de dedicação para essa molecada. Quem quiser ganhar Bola de Ouro tem que se dedicar, tem que ser profissional. Não combina com farra, não combina com noitada”, frisou.

De recordar que Lula da Silva, então enquanto candidato à liderança do Brasil contra Jair Bolsonaro, tinha sido bastante crítica com Neymar após a aparição do jogador num momento de campanha do adversário. “Neymar tem o direito de escolher quem ele quiser para presidente. Acho que ele tem medo de que, se eu ganhar a eleição, descubra o que Bolsonaro perdoou da sua dívida de imposto de renda. Acho que é por isso que ele tem medo de mim”, ironizou durante a campanha para a discutir a presidência com Jair Bolsonaro. “A NR Sports, os seus diretores e a família de Neymar repudiam a afirmação falaciosa que um dos candidatos à Presidência da República fez de forma leviana, ao acusá-los de práticas de condutas ilícitas supostamente praticadas em conjunto com o atual presidente Jair Bolsonaro. Para encerrar definitivamente o assunto comunicamos que a informação é falsa. Os responsáveis deverão provar o contrário no palco adequado”, defendeu a estrutura do jogador brasileiro após as palavras de Lula da Silva.