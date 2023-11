Primeiro acena-se uma bandeira vermelha contra a exploração da floresta da Amazónia. No palco, a poeira da terra que cobre o chão ainda assenta e já se escutam os acordes de uma guitarra. Os brasileiros Frederico Araújo e Pablo Casella entoam primeiro uma canção, num dos lados do palco. “Há coisas monstruosas, mas nada é mais monstruoso do que a humanidade”, canta-se. No lado oposto, os belgas Sara De Bosschere e Arne De Tremerie fazem parte de um elenco que se estende simbolicamente até ao estado do Pará. Falam de Antígona, a personagem que dá nome à tragédia clássica de Sófocles, como a personificação de um gesto “radical” contra o patriarcado, a ditadura e a injustiça. “Antígona é alguém que está fora da sociedade, a quem é permitido viver na cidade, mas que não tem os mesmos direitos”, diz a atriz. Estamos na Antígona na Amazónia, a peça encenada por Milo Rau, em colaboração com o Movimento de Trabalhadores Sem Terra (MST), que se apresenta dias 11 e 12 de novembro, na Culturgest, em Lisboa. Segue depois para o Teatro Municipal do Porto, onde é apresentada dias 16 e 17.

Estamos perante uma alegoria sobre a luta política e a resistência. Uma peça onde o passado não se esquece e que irrompe pelo presente. Foi há 27 anos, a 17 de abril de 1996, que um grupo de trabalhadores rurais protestava, pacificamente, em Eldorado de Carajás, no estado do Pará, no Brasil, quando foram confrontados com a polícia militar que abriu fogo. Nesse dia fatídico, conhecido como Massacre de Eldorado do Carajás, foram assassinados 21 manifestantes, num evento que ficou para a história do Brasil e que agora se recria em palco. Estabelece-se assim um diálogo entre a peça de Sófocles, ambientada na antiga Grécia, e a luta de ativistas e indígenas no Brasil dos nossos dias. E tal como Antígona se insurge contra Creonte, também os ativistas se insurgem contra a tirania do Estado e a violência policial.

Em palco, as quatro pessoas-intérpretes revezam-se entre personagens de Sófocles e de si próprias, para dar corpo à tragédia grega, à sua adaptação à Amazónia contemporânea e à construção do próprio espetáculo. Em paralelo surgem ainda três grandes telas verticais, na qual são reconstruídos os acontecimentos de 1996, e onde o ativista indígena Ailton Krenak surge no papel do vidente Tirésias, sem que se altere a sua visão do mundo. Encontramo-nos ao mesmo tempo no coração da mítica cidade de Tebas e no estado do Pará, onde a floresta amazónica é saqueada e destruída pela ganância humana.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.