Um dia depois de José Luís Carneiro, primeiro candidato à liderança do PS, ter formalizado a sua candidatura — e um dia antes de Pedro Nuno Santos fazer o mesmo — os contornos da disputa no partido começam a tornar-se mais claros. Se Carneiro já era visto no PS como uma espécie de contraponto a Pedro Nuno, e um nome que avança em representação da ala centrista do partido, este domingo o candidato começou a esforçar-se, pela primeira vez, por marcar diferenças claras em relação ao adversário.

Numa entrevista rápida concedida à TVI, o ministro da Administração Interna foi questionado sobre as diferenças de posicionamento que se registariam entre um PS liderado por si ou por Pedro Nuno Santos. E Carneiro começou discreto, lembrando as “responsabilidades históricas” do PS, que procura “compatibilizar o valor da liberdade e igualdade”, e assim consegue chegar a ser um partido “autónomo”.

Ora esta “autonomia” significa que o PS tanto é capaz de dialogar com o “centro-direita” — como já fez em “momentos históricos”, lembrou — como com os partidos à sua esquerda, agindo como um partido charneira. Uma posição que contrasta com a de Pedro Nuno Santos, defensor acérrimo e pivô da geringonça, que acredita, aliás, que a polarização à esquerda poderá ser uma estratégia eleitoral eficaz, e que ainda há semanas se congratulava com o facto de sondagens recentes preverem que os partidos de esquerda poderiam alcançar juntos a maioria dos deputados.

