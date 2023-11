Já anoitecia em Coimbra quando José Luís Carneiro saiu do carro acompanhado da mulher, dirigiu-se à sede distrital do PS, subiu as escadas e posicionou-se no púlpito para falar numa sala pequena, com 16 lugares sentados (e mais outros tantos de pé). Ouviam-no militantes socialistas vindos de vários pontos do país, mas quem se destacava na sala era uma espécie de sombra: ao lado do púlpito, uma fotografia emoldurada de António Costa sorria diretamente na direção de Carneiro.

A sombra de Costa — que promoveu o antigo segurista Carneiro por várias vezes, garantindo-lhe cargos de destaque dentro do partido e do Governo — e a conciliação entre a próxima etapa do PS e o seu legado será um dos dilemas que o candidato à liderança socialista terá em mãos até ir a votos nas eleições diretas, marcadas para meados de dezembro.

Talvez por isso, depois de ter feito saber nos últimos dias que andava a recolher apoios pelo país fora e que estaria disponível para avançar contra Pedro Nuno Santos, Carneiro acabou por lançar a sua candidatura, numa declaração curta e sem direito a perguntas dos jornalistas, focando dois pontos: abriu o discurso com a defesa de um PS que esteja acima de outros “interesses” que não o “nacional”; e fechou-o com uma palavra “muito sincera” de homenagem a Costa.

