Com a notícia da demissão de João Galamba, anunciada na tarde desta segunda-feira, viria outra de surpresa. Além do ministro, o Presidente da República tinha exonerado o secretário de Estado da Economia, Pedro Cilínio. O comunicado do Ministério da Economia chegaria minutos depois, com a garantia de que “o pedido de demissão não está relacionado com os temas que têm vindo a público nos últimos dias”. O ministro da tutela, António Costa Silva, estava a poucos minutos de subir ao palco da Web Summit quando se deu esta sucessão de eventos. Falaria aos jornalistas pela primeira vez sobre a Operação Influencer, onde consta o seu nome, logo depois de carregar no botão que, por tradição, inaugura a cimeira tecnológica em Lisboa. E deixou garantias e as suas certezas.

“O que aconteceu foi zero”. Foi assim que o ministro da Economia classificou as suspeitas em torno de si próprio, e de possíveis contactos que teria recebido de Diogo Lacerda Machado, no âmbito do projeto do centro de dados da Start Campus. Costa Silva começou por garantir que nunca teve qualquer contacto com Diogo Lacerda Machado. “O que aconteceu é isto: nada”. E diz que nunca ponderou sair do cargo “Está fora de causa, é uma mão cheia de nada”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.