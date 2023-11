Quer por ser a primeira vez que está a ser realizado, quer pelos pisos de cores elétricas que parecem ter sido desenhados a computador e coloridos com a opção “preencher tudo”, os jogos do NBA In-Season Tournament têm merecido particular atenção durante o início de época. Por se tratarem de encontros que valem a dobrar – contam para a fase regular e para o novo torneio criado pela liga norte-americana – há quem capriche particularmente. Os Indiana Pacers têm-se mantido fiéis ao que mostraram desde o tiro de partida, confirmando que são uma das revelações da temporada, mas há sempre espaço para algum brilhantismo.

Handled our business. 2-0 in In-Season Tournament Group Play ????‍???? pic.twitter.com/RXzcgP6Snm — Indiana Pacers (@Pacers) November 15, 2023

Ao fim de 11 jogos realizados, os Indiana Pacers são o melhor ataque da NBA, concretizando 122 pontos por cada 100 posses de bola. Sem uma verdadeira estrela, os jogadores de Rick Carlisle têm-se evidenciado pela maneira como partilham a bola. Neste momento, a equipa lidera a liga em assistências por jogo (30,8) e tem um jogador que, beneficiando desse registo, fez história. Tyrese Haliburton registou 33 pontos, 15 assistências e 0 perdas de bola na vitória contra os Philadelphia 76ers (132-126) e subiu à galeria dos imortais.

Tyrese Haliburton with the dime ???? pic.twitter.com/Eo9sd4iMfX — Indiana Pacers (@Pacers) November 15, 2023

Tyrese Haliburton foi trocado para Indiana, no negócio que levou Domantas Sabonis para os Sacramento Kings, sob o desígnio de unir as peças que os Pacers fossem conseguindo juntar ao longo da reconstrução que pretendiam fazer. Por certo, o franchise não estará arrependido e a exibição contra o Sixers é a demonstração disso. Haliburton tornou-se apenas no quinto jogador na história da NBA a conseguir realizar uma exibição de mais de 30 pontos, mais de 15 assistências e nenhuma perda de bola, colocando-se ao nível de nomes como LeBron James, Chris Paul, John Stockton e James Harden.

Only 5 players in NBA history have recorded a 30+ PTS, 15+ AST, 0 turnover game: James Harden (2021)

LeBron James (2018)

Chris Paul (2009)

John Stockton (1989)

Tyrese Haliburton (2023) pic.twitter.com/z71G8ABEsE — NBA History (@NBAHistory) November 15, 2023

Aos 23 anos, Haliburton, que é o jogador da NBA com mais assistências por jogo (12,5), conseguiu em dois jogos 32 assistências e 0 perdas de bola, algo nunca antes visto desde que a liga norte-americana desde que começaram a ser contabilizados os turnovers individuais. “As assistências não têm nada a ver comigo, têm a ver com o facto dos meus colegas concretizarem os lançamentos”, alertou o base. “Os turnovers são parte do basquetebol. Claro que algum turnover vai aparecer. Tento jogar da forma certa e tomar conta da bola. É só finalizar as posses de bola com bons lançamentos”.

Most assists in a two-game span with no turnovers: 32 – Tyrese Haliburton (2023)

31 – Jason Williams (2003)

31 – Kevin Porter (1978)

29 – John Lucas (1984)

27 – Jason Kidd (1998)

27 – Kevin Johnson (1996)#Pacers | #BoomBaby pic.twitter.com/KbQ47wVLWv — Basketball Reference (@bball_ref) November 15, 2023

Tyrese Haliburton was feelin' that Aaron Nesmith bucket ???? pic.twitter.com/EBOJfQpvVY — Indiana Pacers (@Pacers) November 15, 2023

Os Paceres entraram na temporada com um registo de sete vitórias e quatro derrotas, intrometendo-se nos lugares cimeiros da Conferência Este. No que ao NBA In-Season Tournament diz respeito, a equipa tem duas vitórias em dois jogos, liderando o grupo onde também se encontram Hawks, Sixers, Cavaliers e Pistons. “Nunca disputei um jogo de playoff, então levo muito a sério o In-Season Tournament, porque é a primeira vez que realmente estou a lutar por um campeonato”, garantiu ‘Hali’.

O NBA In-Season Tournament é a grande novidade na liga esta época. As 30 equipas estão divididos em seis grupos. Oito franchises (o primeiro de cada grupo e o melhor segundo classificado das duas conferências) seguem para a fase a eliminar. As meias-finais e a final vão ser disputadas em Las Vegas,