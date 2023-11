A Câmara Municipal de Loures vai investir 421 mil euros para recuperar os edifícios escolares que foram afetados pelas cheias que assolaram o concelho no ano passado, divulgou quinta-feira a autarquia do distrito de Lisboa.

Em comunicado, o município presidido pelo socialista Ricardo Leão refere que aprovou na última reunião do executivo o lançamento de um concurso público para realizar obras em vários equipamentos escolares, repondo o seu “normal funcionamento”.

“O procedimento, com um valor estimado de 421.337 euros, será constituído por três lotes, com um prazo de execução de 180 dias, e as obras vão decorrer em período de interrupção letiva”, lê-se na nota.

A Câmara de Loures pretende intervir na Escola Secundária de Camarate, no pavilhão desportivo da Escola Básica Maria Keil (Apelação), nas escolas básicas de Unhos, Catujal, Alto da Eira, Jardim de Infância e Escola Básica de Sacavém, escolas básicas 2,3 de Santa Iria da Azóia, do Prior Velho e da Quinta da Alegria, no jardim-de-infância dos Terraços da Ponte e nas escolas básicas Fernando Bulhões, São Julião do Tojal, Bobadela e Fanqueiro.

A abertura do concurso público surge no âmbito da candidatura ao programa “Repor Loures”, celebrado com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo para reparações em infraestruturas.

Em outubro, a Câmara de Loures indicou que vai receber 9,5 milhões de euros de apoios do Estado, dos cerca de 22 milhões de prejuízos provocados pelas inundações de dezembro de 2022 e janeiro de 2023.

Em comunicado, a autarquia recordou que as cheias provocaram danos em infraestruturas, muros de contenção, taludes e equipamentos municipais.