O episcopado português considerou esta quinta-feira que a Jornada Mundial da Juventude, “um dos maiores acontecimentos na vida da Igreja e da sociedade em Portugal e no mundo”, representa “uma forte herança para o futuro da Igreja com os jovens”.

Para os bispos, é necessário agora “integrar o dinamismo e a riqueza trazida por este acontecimento numa pastoral da juventude mais ativa, animada e renovada”.

O balanço da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, que decorreu em agosto, foi objeto de análise na assembleia plenária do episcopado, que decorreu entre segunda e quinta-feira em Fátima, tendo sido ouvido o novo diretor do Departamento Nacional de Pastoral Juvenil, Nuno Sobral Camelo, que apresentou as propostas para o próximo triénio pastoral, “uma nova etapa que exige uma atenção preferencial pelos jovens, escutando-os numa perspetiva sinodal, dando-lhes protagonismo e acompanhando-os no seio das comunidades cristãs”.

Em destaque na reunião esteve também a XVI Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, que decorreu em outubro no Vaticano, com os representantes da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) — os bispos José Ornelas e Virgílio Antunes — a destacarem “a riqueza do método sinodal”.

A CEP espera agora orientações concretas de Roma, da Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos, para continuar, “até à segunda etapa da assembleia, em outubro de 2024, o dinamismo do processo no seio das comunidades eclesiais, contando com a participação de todos”.

A questão do celibato dos padres e o papel da mulher na Igreja, bem como a bênção de casais de pessoas do mesmo sexo foram questões em cima da mesa de trabalhos da assembleia geral do sínodo, que contou, pela primeira vez, com a participação de mulheres e de leigos.

Entretanto, os bispos portugueses começaram já a preparar a visita ad limina a Roma, a realizar entre 20 a 25 de maio de 2024, durante a qual terão encontros com o Papa e os diferentes organismos da Cúria Romana.

A visita ad limina acontece a cada cinco anos, com os bispos diocesanos a encontrarem-se com o Papa e a visitarem, também, os túmulos dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Nesta visita, os os bispos apresentam um relatório sobre as suas dioceses.

Além do anúncio desta visita a Roma, o episcopado português abordou também, nestes dias em Fátima, a realização do 5.º Congresso Eucarístico Nacional, que vai decorrer em Braga, de 31 de maio a 02 junho de 2024, sobre o tema “Partilhar o Pão, alimentar a Esperança. Reconheceram-n’O ao partir o Pão”, os 90 anos de existência da Ação Católica Portuguesa e deu parecer favorável à abertura do processo de Beatificação da Irmã Maria de São João Evangelista, que nasceu em Pereira (Mirandela) em 1888, vindo a falecer em Chacim em 1982.