As operações de resgate dos 40 trabalhadores presos num túnel rodoviário que ruiu no norte da Índia, ruiu no estado montanhoso de Uttarakhand, continuam e já avançaram 24 metros, segundo a Associated Press.

Devendra Patwal, da equipa de gestão de desastres, revelou que “a perfuração com uma nova máquina” teve início na quinta-feira e já permitiu “abrir 24 metros”. Porém, para que a saída dos trabalhadores aconteça estima-se que seja preciso chegar à meta dos 60 metros. A responsável afirmou que as equipas de resgate ambicionam terminar a perfuração na noite desta sexta-feira e posteriormente criar um túnel para a saída dos trabalhadores.

As autoridades da Índia já tinham referido anteriormente que tubos de aço com 0,76 metros de largura, que chegaram ao local na terça-feira, estão a ser empurrados através de uma abertura de escombros, escavada com a ajuda de macacos hidráulicos para retirar em segurança os trabalhadores.

E o magistrado Abhishek Ruhela referiu que alguns trabalhadores enviaram mensagens em que disseram sofrer de febre, dores no corpo e nervosismo. Os medicamentos têm sido enviados através de tubos, instalados anteriormente para levar água e alimentos aos trabalhadores. Dois dos trabalhadores, na maioria migrantes de várias zonas da Índia, também sofreram ferimentos ligeiros devido à queda de detritos.

Cerca de 200 pessoas participam na operação, em que está a ser usado equipamento de perfuração e escavadoras. O funcionário do governo estadual Gaurav Singh disse que a operação de resgate sofreu um atraso devido a uma falha técnica na máquina de perfuração, acrescentando já ter sido instalada uma nova máquina.

A queda de detritos também atrasou o início da perfuração na terça-feira. “São desafios que se colocam neste tipo de operações de socorro, mas vamos ultrapassá-los”, disse um responsável da agência de gestão de catástrofes Ranjit Sinha.