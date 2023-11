(Em atualização)

Changpeng “CZ” Zhao, o fundador e CEO da Binance, declarou-se culpado de infrações às regras contra a lavagem de dinheiro dos Estados Unidos, avança o New York Times, citando documentos do tribunal de Seattle.

“CZ” lidera a Binance, a maior plataforma de negociação de criptomoedas. Segundo a Reuters, a Binance terá de pagar 1,81 mil milhões dentro de 15 meses e mais 2,51 mil milhões de sanção adicional, no âmbito do acordo com o Departamento de Justiça para terminar com as acusações criminais. Zhao terá, por seu turno, de pagar 50 milhões.