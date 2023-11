O "obcecado" que influencia Guardiola: De Zerbi foi apontado ao City, mas pode estar a caminho do Real Madrid

Em Espanha, o jornal Sport indica que Roberto De Zerbi está em conversações com o Real Madrid para se tornar no próximo comandante dos meregues. O treinador de 44 anos está a ser equacionado para substituir Carlo Ancelotti, que deve rumar à seleção do Brasil. Depois de se ter destacado no Sassuolo (uma das revelações da Serie A na sua passagem), De Zerbi acabou por rumar ao Shakhtar Donetsk, experiência que antecedeu as duas temporadas ao serviço do Brighton após uma saída antes de tempo da Ucrânia.

“Para mim, De Zerbi será o melhor treinador dos próximos 20/30 anos”, afirmou Kevin-Prince Boateng, orientado pelo técnico apontado ao Real Madrid no Sassuolo. “Todos os jogadores melhoram com ele, desde o guarda-redes, aos suplentes, até aos avançados. Era treinado por ele e aos 32 anos ainda me senti mais forte. Melhor que Pep Guardiola? Eu diria que sim”.

Alexis Mac Allister, Moisés Caicedo, Robert Sánchez e Leandro Trossard são alguns exemplos de jogadores potenciados por De Zerbi e que renderam ao Brighton cerca de 200 milhões de euros. Ainda que o Real Madrid não seja um clube vendedor, caso a mudança para a La Liga se concretize, o técnico vai ter pela frente um desafio semelhante do ponto de vista da necessidade de retirar o máximo proveito possível do talento dos jovens. Vinícius (23 anos), Rodrygo (22), Camavinga (21), Tchouaméni (23), Jude Bellingham (20), Fede Valverde, Éder Militão (ambos com 25) Arda Güler (18), Endrick (17) e, quem sabe, Kylian Mbappé (24), vão ser nomes que De Zerbi vai ter à disposição para criar novas referências num clube que, mais tarde ou mais cedo, vai perder as lendas vivas que lhe restam (com Modric à cabeça).

“O Roberto é como o irmão mais velho que nunca tive”, comentou Adam Lallana, jogador do Brighton, numa reportagem do The Telegraph nos bastidores do clubes inglês. “Ele é muito exigente, quero sempre impressioná-lo e garantir que não fica desapontado comigo. As suas exigências são extremamente altas. É tão exigente como o Jürgen Klopp, mas de uma forma diferente. É obcecado taticamente, e esse é o italiano que há nele, enquanto Jürgen era obcecado pelo futebol emocional. São diferentes, mas ambos funcionam”.

Roberto de Zerbi speaks on his philosophy ???? pic.twitter.com/QdxAxrxERQ — Teamo (@teamo_chat) November 13, 2023

Roberto De Zerbi é o paradoxo da escola italiana conhecida por privilegiar o lado defensivo do jogo. À 12.ª jornada da Premier League, o Brighton (7.409) é a segunda equipa com mais passes concretizados, apenas atrás do Manchester City (7.733). É também a equipa que mais remata à baliza adversária (72), registo apenas superado pelos citizens (88). Tudo somado, as cegonhas são o sexto melhor ataque do Campeonato com 25 golos marcados, mais do que Tottenham, Manchester United e Chelsea, numa demonstração clara de futebol ofensivo.

“Há momentos em que ficas: ‘uau‘”, disse Adam Lallana. “É obcecado com os detalhes”. Do lado do Brighton, os dirigentes já estão preparados para perder De Zerbi. “Bons jogadores e bons treinadores estão sempre a ser vistos pela concorrência. Estamos preparados para isso [a saída], somos realistas e tentamos precaver essas eventualidades”, admitiu o CEO do clube, Paul Barber, à talkSPORT.

Big IV out soon with Brighton CEO Paul Barber at @Soccerex. Brighton don't want to lose Roberto De Zerbi, but they do have a succession plan in place. "Our biggest conundrum with the model is the better we do the more vulnerable we become… I take that as a big compliment." pic.twitter.com/TD71FZwC6b — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 16, 2023