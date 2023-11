O cinema de curta-metragem tem, a partir desta segunda feira, uma “nova casa”: o serviço This is Short estreia-se no mundo do streaming com uma seleção de mais de 100 filmes com passagem por diversos festivais internacionais e a promessa de novas adições regulares à plataforma, que em comunicado promete “um serviço de streaming com filmes fascinantes, com curadoria de festivais fabulosos”.

A nova plataforma é o culminar de um projeto que começou em 2021, com uma primeira versão em formato de “festival virtual” que “emocionou os amantes do cinema de mais de 50 países durante três meses, em plena pandemia”. Depois de uma segunda edição no ano passado, o This is Short regressa agora para ficar, de forma permanente, procurando assumir-se como um espaço de divulgação e exibição de um dos géneros basilares do cinema.

“O novo serviço destina-se aos curiosos e aos cinéfilos, ao público das artes e dos festivais, aos realizadores e aos que querem descobrir talentos. Trata-se do grande cinema em toda a sua brevidade”, refere a Rede Europeia de Curtas-Metragens (ESFN), responsável pela gestão do projeto, que realça a opção deliberada pelo formato, sublinhando a sua importância vital enquanto “fonte de inovação para a arte do cinema e da realização cinematográfica.”

