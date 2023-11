Casper existe, está lá e não é fantasma nenhum (a crónica do Benfica-Famalicão)

As últimas duas semanas foram de autêntica tranquilidade no Benfica. Os encarnados venceram o Sporting no último jogo antes da pausa para os compromissos internacionais, saltaram para a liderança do Campeonato e ainda viram Otamendi ser crucial na Argentina e António Silva e João Neves serem novamente convocados e utilizados por Roberto Martínez na Seleção Nacional. Duas semanas depois do dérbi da Luz, era hora de voltar ao trabalho — e Roger Schmidt estava contente com isso.

“Estamos felizes por voltar a jogar. Para ser honesto, estou muito feliz com o fim desta fase das três pausas para as seleções, porque é muito exigente para toda a gente, especialmente para os jogadores. Jogar sempre três semanas, ter duas semanas para a seleção, depois três semanas outra vez, este calendário três vezes… Estou feliz por podermos estar focados a 100% no Benfica até março. Nos próximos meses só jogamos aqui e isso é bom para nós. Para criar um bom ritmo, para desenvolver e para melhorar. Isso é muito bom e agora temos este primeiro jogo depois da pausa, um jogo para a Taça. Temos grandes objetivos na Taça, queremos vencê-la esta época”, explicou o treinador alemão.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Benfica-Famalicão, 2-0 4.ª eliminatória da Taça de Portugal Estádio da Luz, em Lisboa Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto) Benfica: Trubin, Fredrik Aursnes, António Silva, Otamendi, Morato (Tomás Araújo, 89′), Florentino (Kökçü, 79′), João Neves (Chiquinho, 84′), João Mário (Tiago Gouveia, 84′), Di María, Tengstedt (Musa, 79′), Rafa Suplentes não utilizados: Samuel Soares, João Victor, Jurásek, Arthur Cabral Treinador: Roger Schmidt Famalicão: Luiz Júnior, Nathan (Justin de Haas, 78′), Riccieli, Otávio, Francisco Moura, Topić, Zaydou Youssouf, Théo Fonseca (Alex Dobre, 58′), Gustavo Sá (Óscar Aranda, 73′), Puma Rodríguez (Liimatta, 73′), Henrique Araújo (Jhonder Cádiz, 58′) Suplentes não utilizados: Zlobin, Gustavo Assunção, Martín Aguirregabiria, Pablo Treinador: João Pedro Sousa Golos: Riccieli (ag, 72′), Rafa (77′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Zaydou Youssouf (42′), a Di María (76′); cartão vermelho direto a Otávio (74′)

O Benfica recebia então o Famalicão, cruzando-se desde logo com um adversário de Primeira Liga na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, e procurava chegar a uns oitavos de final onde já estavam FC Porto e Sp. Braga e que o Sporting vai tentar alcançar este domingo. Os “grandes objetivos” de Schmidt na Taça, na verdade, eram bem justificados: desde 2017 que os encarnados não conseguem conquistar a segunda competição nacional, sendo que pelo meio perdeu duas finais do Jamor e nas duas últimas épocas nem chegou às meias-finais.

Neste contexto e depois de duas semanas de paragem, Roger Schmidt não fazia grandes poupanças e apresentava praticamente o mesmo onze inicial que defrontou o Sporting — trocando apenas Musa por Tengstedt e mantendo Morato a lateral-esquerdo e Aursnes a lateral-direito na ausência do ainda lesionado Alexander Bah. Do outro lado, num Famalicão que na temporada passada chegou às meias-finais da Taça, João Pedro Sousa não contava com o lesionado Chiquinho e lançava Henrique Araújo, jovem avançado emprestado pelo Benfica, para a titularidade.

O Famalicão começou o jogo a demonstrar desde logo o que pretendia: explorar o corredor esquerdo, com recurso ao entendimento entre Francisco Moura e Puma Rodríguez, e procurar alguma fragilidade defensiva de Aursnes para desequilibrar. Moura ficou perto do golo logo nos instantes iniciais, quando surgiu na cara de Trubin e viu Morato roubar-lhe a oportunidade de rematar (4′), e o Benfica chegou ao fim dos primeiros 10 minutos plenamente avisado sobre o perigo que o adversário poderia causar.

Os encarnados responderam pouco depois, com o mesmo Aursnes a rematar rasteiro na sequência de um cruzamento de João Mário na esquerda e Luiz Júnior a defender (10′), e o jogo ia decorrendo de forma enérgica e interessante, com ambas as equipas a procurarem o golo. Puma Rodríguez ficou perto de fazer a diferença ainda dentro do quarto de hora inicial, com um remate forte já na área que Trubin defendeu (13′), e Tengstedt assustou do outro lado ao surgir isolado na cara de Luiz Júnior, ultrapassar o guarda-redes, mas permitir o corte decisivo de Riccieli (16′).

????????Florentino Luís chega aos 100 jogos pelo Benfica (1 golo vs Moreirense). Lançado por ????????Bruno Lage há quase 5 anos numa goleada história das águias na Luz frente ao Nacional (10-0). pic.twitter.com/A9pAL9yc4E — Playmaker (@playmaker_PT) November 25, 2023

O Benfica começou a controlar as ocorrências já perto da meia-hora, subindo as linhas e passando a atuar praticamente inserido no meio-campo adversário — Florentino e João Neves eram cruciais na recuperação de bolas em zona elevada e os encarnados só pecavam na ausência de largura, já que nem Morato nem Aursnes conseguiam explorar o corredor de forma positiva. Di María também ficou perto do golo, com um remate à entrada da grande área que Luiz Júnior defendeu (25′), e o Famalicão voltou a equilibrar a dinâmica já perto do intervalo.

Puma Rodríguez ainda voltou a assustar, desta feita com um remate na direita que Trubin defendeu (29′), mas o jogo foi mesmo empatado e sem golos para o intervalo: o Benfica tinha mais bola, o Famalicão explorava o corredor esquerdo com relativa facilidade e ambas as equipas iam falhando no capítulo da eficácia, acumulando oportunidades não concretizadas.

