Na quarta-feira, Massimiliano Allegri conquistou a Taça de Itália com a Juventus. Na sexta-feira, Massimiliano Allegri foi despedido pela Juventus. O clube italiano anunciou nas últimas horas que decidiu dispensar o treinador na sequência do comportamento apresentado precisamente na final dos últimos dias, contra a Atalanta, após ser expulso por protestos.

Allegri viu cartão vermelho direto já nos últimos instantes da partida e despiu o blazer enquanto discutia com o quarto árbitro, retirando depois a gravata e também a camisa de dentro das calças antes de rumar ao túnel de acesso aos balneários. Já após o apito final e mesmo com a conquista da Taça, segundo a Sky Sports, o treinador ameaçou um editor do Tuttosport, referindo que iria “arrancar-lhe as orelhas”, e deixou bem claro que estava descontente com o facto de o próprio despedimento ter sido “cozinhado” entre comunicação social e Juventus nos últimos meses.

https://x.com/juventusfcen/status/1791493928169976171

“A Juventus anuncia que libertou Massimiliano Allegri das suas responsabilidades enquanto treinador da equipa principal. Esta demissão vem no seguimento de certos comportamentos tidos pelo técnico durante a final da Taça de Itália, que o clube vê como incompatíveis com os valores da Juventus e com o comportamento que deve ser tido por quem a representa. Um período de colaboração, que começou em 2014, recomeçou em 2021 e acabou depois de três temporadas, após a vitória na Taça de Itália, chega ao fim. O clube deseja a Massimiliano Allegri toda a sorte nos seus futuros projetos”, pode ler-se no comunicado divulgado pelos italianos durante a tarde desta sexta-feira.

Para além da reação à expulsão na final da Taça, a Sky Sports indica que o treinador não tinha qualquer tipo de relação com Cristiano Giuntoli, o diretor desportivo da Juventus, que responsabiliza pela incapacidade do clube de abordar as últimas duas janelas de mercado. Adicionalmente, a própria Juventus também não estava satisfeita com o trabalho de Massimiliano Allegri, já que o clube não conquista a Serie A desde 2020 e não chega aos quartos de final da Liga dos Campeões desde 2019.

https://x.com/sporttvportugal/status/1790851482410963230

Allegri era o treinador da Juventus desde 2021, altura em que substituiu Andrea Pirlo, sendo que já tinha liderado os bianconeri entre 2014 e 2019, conquistando a Serie A em cinco ocasiões e chegando a duas finais da Liga dos Campeões, sendo que perdeu ambas. Nesta segunda passagem por Turim, só conseguiu vencer a Taça de Itália da passada quarta-feira. De acordo com a Gazzetta dello Sport, o preferido da Juventus para suceder a Massimiliano Allegri é Thiago Motta, antigo internacional italiano que está a realizar um trabalho notável no Bolonha, tendo qualificado a equipa para a Champions.