Era um sorteio quase à hora das provas europeias, era um sorteio com todas as equipas que estão nas provas europeias. A Cidade do Futebol, em Oeiras, recebia esta quarta-feira o sorteio dos oitavos da Taça de Portugal com a presença de todos os principais candidatos à conquista de uma competição que não teve grandes surpresas na quarta ronda (o Casa Pia foi a única equipa da Primeira Liga eliminada por uma equipa de escalão inferior, neste caso o Nacional que lidera a Segunda Liga) e era esse ponto que aumentava ainda mais a expetativa dos eventuais cruzamentos entre “grandes” nesta fase onde sobrava apenas uma formação fora das ligas profissionais, o Amarante, que venceu o Paredes também do Campeonato de Portugal.

No final, e num sorteio sem os “grandes” nos quatro primeiros cruzamentos definidos, a receção do Benfica ao Sp. Braga ficou como principal jogo desta fase da competição, com o FC Porto, atual detentor do título, a jogar fora com o Estoril em mais um encontro entre formações da Primeira Liga a par do Vizela-Arouca. Já o Sporting volta a jogar em Alvalade desta vez com o Tondela, da Segunda Liga, enquanto o Gil Vicente ficou com o “brinde” ao receber o Amarante. Nota ainda para o duelo entre Santa Clara e Nacional.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De recordar que os oitavos da Taça de Portugal estão marcados para os dias 9, 10 e 11 de janeiro, entre a 16.ª (com Boavista-FC Porto e Sp. Braga-V. Guimarães) e 17.ª (com FC Porto-Sp. Braga, Benfica-Rio Ave e Desp. Chaves-Sporting) jornadas da Primeira Liga e apenas a duas semanas da Final Four da Taça da Liga, primeiro troféu da temporada que terá as meias a 23 e 24 de janeiro e a final no dia 27 de janeiro.

Os jogos dos oitavos da Taça de Portugal

Vizela-Arouca

V. Guimarães-Penafiel

Santa Clara-Nacional

Marítimo-U. Leiria

Benfica-Sp. Braga

Gil Vicente-Amarante

Estoril-FC Porto

Sporting-Tondela

Os resultados da quarta eliminatória da Taça de Portugal