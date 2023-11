Esta quinta-feira, olhamos para a promessa e proposta de aumento do Complemento Solidário para Idosos do PSD. No passado sábado, em Almada, Luís Montenegro prometeu o aumento do CSI. Quer isto dizer que até 2028, e se Montenegro vencer as eleições, o rendimento mínimo garantido dos pensionistas portugueses será de 820 euros.

Ainda a frase não tinha chegado ao fim e já se discutia a quem se referia o líder do PSD. Se às pessoas que atualmente recebem o Complemento Solidário para Idosos ou ao milhão e meio de pensionistas que recebe a pensão de invalidez ou a pensão de velhice. No meio da polémica percebeu-se que os socialistas se indignavam com as condições exigidas pela legislação que eles mesmos tinham criado para que seja atribuído o Complemento Solidário para Idosos. No Contra-Corrente queremos perceber qual o peso desta promessa eleitoral de Luís Montenegro. É uma proposta com pernas para andar?

