O mau tempo nos Açores provocou desde quarta-feira 12 ocorrências na ilha de São Miguel, como inundações em habitações e queda de árvores e de estruturas, sem registo de vítimas, revelou esta quinta-feira a Proteção Civil açoriana.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa, num comunicado enviado às redações, que, na sequência das condições meteorológicas adversas no arquipélago, foram registadas, entre quarta-feira e as 7h39 locais desta quinta-feira (8h39 em Lisboa), 12 ocorrências, “todas na ilha de São Miguel, nos concelhos de Ponta Delgada, Ribeira Grande, Vila Franca do Campo e Povoação”.

“As situações reportadas correspondem, sobretudo, a queda de árvores, queda de estruturas e inundações em habitações. Não há registo de vítimas”, referiu a fonte.

Segundo o SRPCBA, nos locais das ocorrências, para apoio e resolução das mesmas, têm estado elementos dos bombeiros, dos Serviços Municipais de Proteção Civil, da Direção Regional das Obras Públicas e da Polícia de Segurança Pública (PSP).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu na quarta-feira aviso amarelo para as ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), devido às previsões de vento e agitação marítima, que vigora até às 11h00 locais (12h00 em Lisboa).

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.