O PS alargou a vantagem em relação ao maior partido da oposição, o PSD de Luís Montenegro, de acordo com uma sondagem da Aximage que foi feita entre 18 e 23 de novembro para o DN/JN e TSF. Porém, a julgar pelos resultados deste estudo de opinião, poderá estar ao alcance dos partidos da direita uma possível maioria parlamentar nas eleições de 10 de março, uma vez que o Chega já ter mais de 16% das intenções de voto.

Mesmo sem ter escolhido ainda um sucessor para António Costa, o Partido Socialista (PS) reforçou o primeiro lugar nas intenções de voto nesta sondagem feita já depois das notícias em torno da Operação Influencer. Se as eleições fossem hoje, o PS poderia obter praticamente um terço dos votos: 32,9%, segundo esta sondagem da Aximage. São mais de seis pontos de vantagem em relação ao Partido Social Democrata (PSD), que obteve um resultado de 26,7%.

Esse resultado do PSD, a confirmar-se, poderia ser suficiente para formar uma maioria parlamentar com o Chega, que obtém 16,2% das intenções de voto. Também entre os partidos à direita, a Iniciativa Liberal tem 5% nesta sondagem e o CDS 1,5%. Ainda assim, Luís Montenegro já garantiu que só será primeiro-ministro se vencer as eleições, embora não amarre o partido a essa sua decisão “pessoal”.

À esquerda, o Bloco liderado por Mariana Mortágua vale 6,9% das intenções de voto e a CDU 3,2%. Já o partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) poderia receber o voto de 2,9% dos eleitores e o Livre, cujo rosto é o deputado Rui Tavares, não iria além dos 2%.

Esta sondagem revelou, também, que cerca de um quarto dos eleitores (23%) só tomará uma decisão definitiva sobre o partido em que irá votar “mais em cima da eleição“. Porém, entre aqueles que dizem que vão votar no partido de André Ventura, há uma proporção maior de eleitores que já decidiram ou vão decidir “muito antes da eleição”.