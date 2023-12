O antigo futebolista e treinador Domingos Paciência tomou, esta segunda-feira, posse como diretor técnico de um grupo de trabalho que na Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vai refletir sobre oito vetores de atividade.

A direção técnica da LPFP tem por missão debruçar-se sobre modelos competitivos, marcação de jogos, pensar no jogo como potenciador do projeto e os desafios pós-2024.

O grupo vai focar-se ainda na capacitação das equipas portuguesas na Europa, promover um fórum de treinadores, pensar no modelo de organização para o futebol feminino e debater-se sobre as leis do jogo e regulamentos.

O grupo, que conta ainda com o antigo futebolista José Carlos, que integra o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), António Joaquim Oliveira, vice-presidente da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol, e Luís Brás, do conselho deontológico da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), deve reunir duas vezes por mês.

“Destaca-se que as reuniões da direção técnica estão programadas para ocorrer duas vezes por mês, promovendo uma abordagem consistente e dinâmica na análise e implementação de medidas relevantes para o futebol profissional”, refere o organismo.