Em atualização

Na sequência do pedido de fiscalização preventiva do Presidente da República, sobre a lei dos metadados, o Tribunal Constitucional voltou a considerar inconstitucional uma das normas da conservação de metadados para efeitos de investigação criminal. O diploma terá de ser agora devolvido aos deputados para que o documento seja reformulado.

A proposta dos deputados para a conservação dos dados recolhidos pelas operadoras de três até seis meses foi declarada inconstitucional pelos juízes do Palácio Ratton, com nove votos a favor da inconstitucionalidade e três votos de vencido.

O TC declarou inconstitucional a norma do artigo 2º do decreto-lei, considerando que foram “ultrapassados os limites da proporcionalidade na restrição aos direitos fundamentais à autodeterminação informativa e à reserva da intimidade da vida privada”.

No ano passado, o Parlamento propôs que a conservação dos dados recolhidos pelas operadoras fosse de um ano, proposta que o Tribunal Constitucional chumbou, à semelhança daquilo que fez na decisão conhecida esta segunda-feira. Neste momento, mantém-se a possibilidade de os tribunais de primeira instância e da Relação poderem declarar a nulidade processual, baseando a sua decisão nestas três decisões do TC — tal como tem acontecido, por exemplo, com a norma sobre os maus tratos a animais, em que ainda não existe uma decisão do TC do pedido de fiscalização sucessiva feito pelo Ministério Público.