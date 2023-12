British Fashion Awards. Da "cara lavada" de Pamela Anderson à espinha metálica de Rita Ora

Pamela Anderson voltou a recusar-se a “tentar ser a rapariga mais bonita da sala” e apareceu sem maquilhagem na passadeira vermelha dos British Fashion Awards de 2023. Desde a Semana da Moda de Paris, que ocorreu em outubro, que a atriz tem optado por uma visual de “cara lavada”, e voltou a apostar nele na cerimónia que aconteceu esta segunda-feira no Royal Albert Hall, em Londres.

Além de não se querer destacar, a atriz explicou que a preferência urge pelo facto de não querer “competir com as roupas” e pela sensação de “liberdade”. E foi isso que mostrou ao usar um look monocromático off-white, com o cabelo preso num rabo de cavalo.

Pamela, contudo, não foi a única a ser coerente no evento que contou com mais de 3.000 convidados, nomeadamente estrelas de Hollywood, como Anne Hathaway e Gwyneth Paltrow. A cantora Rita Ora apareceu com um vestido preto elegante, com as costas abertas, exibindo uma espinha metálica prateada.

No seu vídeo de apresentação, Ora apelou aos mais atentos para perceber a concordância com os British Fashion Awards de 2022. “Não sei se se lembram, mas, no ano passado, fizemos algum barulho, porque tínhamos uma prótese. Algo muito fixe na minha cara”, recordou a cantora, referindo-se às “guelras” que lhe cobriam o rosto. “Desta vez, vamos fazer algo maior: uma espinha metálica prateada. Vai demorar cerca de duas a três horas para a colocar”, explicou, numa publicação de Instagram.