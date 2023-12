O final poderia ter sido diametralmente oposto. Olhando para aquilo que o jogo estava a dar, o resultado não deveria sair do empate ou da reviravolta do FC Porto, que teve mais uma bola na trave nos últimos minutos e carregou para chegar à vitória. Nos descontos, tudo mudou. E mudou de tal forma que, além do golo de Rafik Guitane que apanhou tudo e todos desprevenidos pela enorme qualidade individual até ao remate rasteiro que conseguiu enganar Cláudio Ramos, João Carlos ainda fez o 3-1 de grande penalidade no derradeiro lance da partida. Se antes do início do encontro Sérgio Conceição falava da Taça da Liga como a competição com o caminho mais curto para chegar ao título, os dragões fizeram só uma partida e já estão eliminados, não podendo assim revalidar a vitória conseguida em 2022 (primeira e única do clube até ao momento).

Após a surpreendente derrota sofrida em casa para o Campeonato, o FC Porto voltou a cair frente ao Estoril na Amoreira para a Taça da Liga, ficando dessa forma arredado da Final Four da competição pelo triunfo que os canarinhos tinham conseguido antes em Matosinhos diante do Leixões. Foi a quinta vez que os azuis e brancos não passaram da fase de grupos, segunda em sete anos com Sérgio Conceição no comando. O desaire confirma também as dificuldades com o conjunto da Linha nas últimas quatro partidas, com dois triunfos dos canarinhos e ainda um empate. Desde os anos 40 que o Estoril não ganhava duas partidas consecutivas com os dragões, de acordo com os dados do Playmakerstats, sendo que é preciso recuar a 1978/79 (19 jogos) para se encontrar a última vitória na Amoreira numa partida para a Taça de Portugal.

Para o FC Porto, o desaire que tirou a equipa de mais um objetivo da temporada depois da derrota na final da Supertaça no início da época tem outro impacto olhando para aquilo que tem sido todo o trajeto dos azuis e brancos: foi o sexto desaire em apenas 21 encontros realizados, igualando o registo feito em 2022/23 mas no final de 56 partidas. Desde 2004/05 que os dragões não perdiam seis vezes nos 21 jogos iniciais.

“O que falhou? Falhou o treinador do FC Porto… Falhou, perdemos. Acho que nos momentos cruciais, não tivemos a competência de fazer golo e depois o Estoril, sempre que saía para o ataque, saía com perigo. Houve muita coisa que correu mal, a culpa é do treinador. Parabéns ao Estoril, que está pela primeira vez na Final Four da Allianz Cup e com mérito”, admitiu Sérgio Conceição, na flash interview da SportTV.

“O próximo jogo é sempre o mais importante. Não há que levantar a cabeça nada, há que baixar. Temos que dentro do campo, a começar por mim, fazer mais e não perder jogos desta natureza. Houve muita coisa que não me agradou, a começar pelo que poderia ter feito como treinador. O que podia ter feito melhor? São situações que vamos falar dentro do balneário… Se retiro com isto algum ensinamento? Tenho muitos anos de futebol, os ensinamentos não são de um jogo”, acrescentou o técnico dos azuis e brancos.