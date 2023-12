Esta quarta-feira discutimos a localização do novo aeroporto. A comissão técnica independente entregou ontem o seu trabalho e agora vamos ter mês e meio de discussão pública que promete ser acalorada apesar do frio da estação. Sem sugerir uma só solução, o relatório aponta mais vantagens, ou menos desvantagens, à opção pela Portela mais Alcochete, com um futuro em que só haverá Alcochete. Lendo o relatório fica claro que a opção a tomar não envolve apenas um aeroporto – será preciso falar também do futuro do TGV e da famosa terceira travessia do Tejo em Lisboa. Ou seja, estamos a falar de muitos e muitos milhares de milhões de euros. No contra-corrente queremos regressar a este debate, à tal discussão que já tem quase 60 anos sem que se tenha tomado uma decisão definitiva. Será que Alcochete vai acabar por ganhar por já estarmos todos cansados desta discussão?

