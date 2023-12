Tecnologia e inteligência artificial são termos que têm feito parte do presente e que, certamente, continuarão a fazer parte no futuro. Porque o mundo está em constante evolução e porque inovar é o verbo que nos faz seguir em frente. Mas que impacto têm estas mudanças nas empresas? De que forma está a tecnologia de automação e a IA a transformar os negócios? Foi precisamente para o debater, e compreender, que o Observador reuniu, no dia 28 de novembro, representantes na área da tecnologia de algumas das principais empresas nacionais numa mesa-redonda.

Com a moderação do jornalista Paulo Ferreira, host da Rádio Observador, juntaram-se à conversa o Carlos Moura, CTO no Banco de Portugal, Sara Candeias, Chief Data Officer no Banco Montepio, Vitor Luís, membro da Comissão Executiva do BiG, Administrador para a área de TI, Francesco Costigliola, Chief Analytics Officer na Caixa Geral de Depósitos e Rui Gaspar, Diretor Comercial na Appian Portugal.

De que forma tem sido a tecnologia implementada em cada uma destas instituições? Que impacto tem tido? Que objetivos ainda ficam para o futuro? E onde ficam as pessoas no meio de todos estes processos?

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.