O coordenador do grupo parlamentar socialista na Comissão Parlamentar de Saúde, Luís Soares, afirmou este sábado, na CNN, que “nenhum cidadão deve ser discriminado positiva ou negativamente pela circunstância de ser pai, filho ou neto de alguém que tenha mais ou menos notoriedade”.

O socialista respondia à questão que ecoa desde que o caso das gémeas luso-brasileiras começou a ser destrinçado: “As reuniões só foram possíveis porque se trata do filho do Presidente da República?”

“Todos os dias no Parlamento, nos órgãos do Governo, nos órgãos da Administração local os titulares de cargos políticos recebem cidadãos que questionam pretensões que são legítimas. Se as pretensões são legítimas dentro daquilo que o quadro legal permite, creio que não há nenhum problema que cidadãos sejam representados”, afirmou Luís Soares, que na quinta-feira anunciou o chumbo das audições parlamentares a Marta Temido e António Lacerda Sales sobre o caso que envolve o filho de Marcelo Rebelo de Sousa, que se reuniu com Lacerda Sales para acelerar o processo médico das duas crianças.

O socialista, que debatia na CNN com Rodrigo Saraiva, deputado da Iniciativa Liberal, ressalvou que perante uma usurpação da lei e no caso de “alguém retirar vantagem da circunstância de ter uma relação com outrem”, o ato passa a ser “censurável e condenável”. E garantiu: “Nós não defendemos.”

Na senda de declarações proferidas por figuras do PS desde que foram reveladas as implicações do Governo de António Costa, Luís Soares reforçou a necessidade de “aguardar que as instâncias que têm o trabalho de investigar possam fazê-lo de forma tranquila e que não sejam os partidos a darem a primeira machadada no sistema político e no funcionamento das instituições”.

A Iniciativa Liberal pediu que Marta Temido e António Lacerda Sales fossem chamados ao Parlamento, mas o PS votou contra. Perante a rejeição, o partido de Rui Rocha decidiu usar o direito potestativo de chamar as mesmas pessoas para serem ouvidas.

Os socialistas insistiram em contestar a decisão de chamar antigos responsáveis e propôs que a Comissão Parlamentar de Saúde ouça o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e a presidente do conselho de administração de Santa Maria, Ana Paula Martins.