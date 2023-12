Há cada vez mais condutores a pensar em adquirir um veículo eléctrico novo a bateria, ou não fosse o segmento do mercado que mais tem crescido nos últimos tempos. Mas este tipo de tecnologia ainda é caro e os carros antigos a combustão valem cada vez menos, pelo que nem todos os condutores com menos poder de compra conseguem adquirir um carro novo a bateria. Daí o interesse em torno de uma startup alemã que propõe converter carros a combustão em eléctricos a bateria por valores entre 12.000€ e 15.000€.

Localizada em Dachau, na Alemanha, a e-Revolt oferece aos seus clientes a possibilidade de transformar em eléctricos veículos que originalmente montavam motores a gasolina ou a gasóleo. A startup informa ainda que a operação tarda, em média, 8 horas e que já desenvolveu kits de transformação para 42 modelos, certamente os mais populares na Alemanha.

Transformações deste tipo não são novas, existindo mesmo algumas empresas em Portugal que as realizam e com sucesso. Mas, por essa Europa fora, as modificações de combustão para eléctrico são mais frequentes entre modelos clássicos, ou pelo menos antigos topos de gama, veículos de estimação para os seus donos que os querem continuar a utilizar livremente, sem ter de investir em grandes reparações da mecânica para evitar avarias e sobretudo a desagradável fumarada.

A transformação começa com a remoção da mecânica a combustão... 5 fotos

A e-Revolt pode operar em qualquer tipo de veículo, mas prefere de momento concentrar-se em modelos mais acessíveis. E dá como exemplo um Golf MK VII, a penúltima geração, que até aqui montava um motor a gasóleo. De acordo com as fotos reveladas pela startup, o processo passa por retirar a mecânica diesel e no seu lugar instalar o motor eléctrico, o conversor e todo o sistema de gestão de energia, bem como o carregador de bordo.

A bateria deverá ocupar o fundo da bagageira – como a transformação é realizada em apenas 8 horas, não será fácil proceder a grandes alterações que envolvam chapa, soldadura e pintura – e promete uma autonomia entre 250 e 300 km, sem que a empresa anuncie a capacidade do acumulador, nem a potência com que aceita ser recarregado.