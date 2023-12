A chegada de um novo ano é altura de pensar em objetivos e projetos. A renovação da decoração dos interiores da casa, da sala de jantar à sala de estar e quartos, é uma das prioridades, agora que o home decor evolui a um ritmo nunca visto. O ano de 2024 vai trazer novas tendências para tornar cada espaço num ambiente ainda mais cativante. As tendências de decoração irão para além do apelo estético. A sustentabilidade e funcionalidade serão prioritárias.

As grandes tendências de decoração de interiores para 2024

A Sustentabilidade minimalista vai impor-se. Os consumidores estão cada vez mais conscientes e predispostos a reduzir o impacto ambiental das suas escolhas, selecionando os móveis que trazem para casa. As matérias-primas sustentáveis são um fator primordial na altura de compra assim como uma paleta de cores neutras, com tons terrosos, de forma a criar espaços que transmitam sensações de tranquilidade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Japandi

A popularidade do design elementar e simples continua em crescendo. O estilo conhecido como Japandi funde o minimalismo japonês com o design escandinavo. Combinar a simplicidade e funcionalidade nórdica com o visual zen japonês tem como resultado atmosferas onde predominam móveis de design essencial, materializado em cores neutras e onde impera a madeira de tonalidades mais claras. As proporções e volumetrias equilibradas são outro dos aspetos mais evidentes neste estilo de decoração.

Eclético Contemporâneo

Esta tendência funde estilos e matrizes culturais diversificadas. Num momento em que a casa é uma extensão da personalidade de quem a habita, esta tendência agrega elementos contemporâneos com um toque retro. Móveis de estilo vintage convivem de forma harmoniosa com peças de design contemporâneo.

Texturas naturais

As texturas e materiais como madeira, pedra e fibras naturais, vão manter-se em destaque como elementos que criam ambientes de serenidade e bem-estar. Os tons de terra e o uso de elementos orgânicos como o rattan, vão tornar-se cada vez mais comuns. O uso destes materiais e texturas amplia a sensação de aconchego em casa. O mesmo se aplica em peças estofadas como sofás, cadeirões e poltronas, onde as sensações de conforto são essenciais.

Silhuetas maximalistas

Os estampados e padrões vão dar lugar a silhuetas vincadas e simplificadas. Menos é mais e o resultado serão peças de mobiliário e decoração com forte personalidade que se impõe pelas proporções equilibradas e capacidade de moldar a alma dos espaços onde se inserem.

A cor do ano: apricot crush

A cor de 2024 será a apricot crush. Será uma tonalidade obrigatória para espalhar na sua casa. É um tom de laranja suave que se harmoniza na perfeição com tonalidades neutras. Pode ser combinada com inúmeros objetos de decoração e é adequada para aplicação em tecidos, vidros, cerâmicas e artigos de cama e banho.

Escritório: um espaço elegante

O home office continuará em voga em 2024. O escritório ganhou um espaço próprio em casa e estará cada vez mais no centro das atenções. A aposta na funcionalidade das peças que o compõe é essencial, mas sem descurar o bom gosto, sobretudo na escolha das secretárias, cadeiras e estantes que devem ter materiais e acabamentos cuidados.

Quer saber mais detalhes sobre as tendências de decoração para 2024? Nas lojas Antarte encontrará uma equipa de designers de interiores disponíveis para o ajudar na escolha dos estilos que mais se alinham com as suas preferências. O próximo ano promete uma jornada de decoração em grande estilo com o design for life da Antarte.

Este artigo é da responsabilidade da Antarte