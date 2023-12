Quando o realizador mexicano Alejandro Monteverde começou a trabalhar, em 2015, com Rod Barr, no argumento de Som da Liberdade, inspirado numa reportagem televisiva sobre tráfico de crianças para exploração sexual, e nas experiências de Tim Ballard, um antigo agente do Departamento de Segurança Interna norte-americano, encarregue do combate à pornografia infantil, e depois fundador de uma ONG que combate o tráfico de menores, a Operation Underground Rairoad, não imaginava a dificuldade que o filme ia ter para chegar às salas, e que iria ficar no centro da “guerra cultural” que se trava nos EUA.

Som da Liberdade ficou pronto em 2018 e ia ser distribuído pela 20th Century Fox latino-americana. Quando a Walt Disney comprou a Fox, o filme foi posto na prateleira, por motivos ideológicos, pelo seu tema ser considerado demasiado sensível ou por razões meramente comerciais. O realizador e o produtor Eduardo Verástegui readquiriram então os direitos da fita à Disney e foram em busca de outro distribuidor. Depois de muitas recusas, conseguiram um acordo com os Angel Studios, que produzem filmes, programas e séries para a família e de conteúdo cristão, financiados por crowdfunding, processo esse também utilizado para a promoção e a distribuição de Som da Liberdade.

[Veja o “trailer” de “Som da Liberdade”:]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.