A Câmara do Funchal recolheu este domingo, até às 09:00, 12 toneladas de lixo gerado pela festa da Noite do Mercado, menos duas toneladas face ao ano passado, revelou o município.

Em comunicado, a autarquia refere que o presidente da Câmara, Pedro Calado, na manhã deste domingo no terreno a verificar a operação de limpeza organizada pelo departamento de Ambiente do município, que envolve 22 viaturas e 130 trabalhadores, tendo-se mostrado satisfeito com a diminuição na produção de resíduos.

No ano passado, a Câmara do Funchal tinha recolhido, até às 09:00, “14 toneladas, mais duas do que este ano, o que significa que as pessoas estão mais atentas à sustentabilidade e ao meio ambiente”, salientou Pedro Calado, citado na nota.

Além disso, segundo o chefe do executivo municipal, participaram nesta festa, uma tradição do Natal madeirense, quase o dobro das pessoas em relação ao ano anterior.

A operação de limpeza teve início de madrugada e prolonga-se até às 20:00 de hoje.

O objetivo da autarquia “é, de ano para ano, reduzir a quantidade de lixo” produzida, sublinhou Pedro Calado, apontando que os comerciantes e a população estão mais sensibilizados para esta questão.

De acordo com a Câmara do Funchal, a Noite do Mercado registou “apenas 14 ocorrências, das quais originaram nove transportes ao hospital, entre quedas, intoxicações alcoólicas e doenças súbitas”.

Estiveram envolvidos 150 operacionais na operação de segurança e Proteção Civil, entre os quais PSP, bombeiros e Cruz Vermelha Portuguesa.

A Noite do Mercado é uma tradição do Natal madeirense, que acontece todos os anos em 23 de dezembro e foi criada para serem feitas as últimas compras de produtos hortícolas e das frutas da época, além de elementos para decorar as casas.

À mistura, eram consumidas algumas bebidas nos bares nas ruas das imediações e eram entoados alguns cânticos.

Com o passar dos anos, as pessoas começaram a “dar mais força” a esta tradição e, há mais de duas décadas, começou a ser um dos ajuntamentos mais participados da quadra natalícia, com milhares de locais e visitantes a reunirem-se naquela zona da cidade para uma noite de convívio e diversão.