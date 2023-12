Um sismo de magnitude 4.0 na escala de Richter foi registado esta noite em Vendas Novas, Alto Alentejo informou em comunicado o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O sismo detetado nas estações da Rede Sísmica do Continente ocorreu às 21h02. O epicentro localizou-se a cerca de 14 km a Nordeste deste concelho do Alto Alentejo.

Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Évora (Évora) e Almeirim (Santarém).

Segundo o IPMA, o sismo foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Vendas Novas (Évora) Beja (Beja), Arraiolos, Évora, Mora, Viana do Alentejo (Évora), Alcobaça, Caldas da Rainha, Leiria (Leiria), Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Oeiras, Sintra, Torres Vedras, Vila Franca de Xira, Amadora, Odivelas (Lisboa), Alter do Chão, Avis, Elvas, Ponte de Sor (Portalegre), Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos (Santarém), Alcácer do Sal, Alcochete, Almada, Barreiro, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal (Setúbal).