A Huawei conseguiu “resistir à tempestade”, anunciou esta sexta-feira o presidente rotativo Ken Hu, numa mensagem de Ano Novo, sinalizando que o gigante chinês das telecomunicações conseguiu ultrapassar as sanções norte-americanas e aumentar as receitas.

A empresa está “de volta ao bom caminho”, afirmou Hu, que agradeceu aos clientes, parceiros, funcionários e familiares pela “confiança e apoio contínuos”. Apesar das “incertezas geopolíticas e económicas” e do “impacto das barreiras tecnológicas e comerciais”, a Huawei manteve “a força” do negócio de infraestruturas de telecomunicações, observou.

Hu previu que a Huawei vai encerrar este ano com receitas superiores a 700 mil milhões de yuan (89 mil milhões de euros), um aumento de mais de 9%, em relação ao volume de negócios de 2022, que foi de 642,3 mil milhões de yuan (85,9 mil milhões de euros).

O responsável afirmou que, face às mudanças no ambiente externo, a Huawei “acredita firmemente que a transformação digital, inteligente e de baixo carbono vai continuar a ser a tendência de desenvolvimento predominante no mundo”, e que a empresa precisa de “manter o foco estratégico”, aproveitando os “pontos fortes coletivos da sua carteira de negócios” e a “capacidade de inovação”.

O lançamento este ano pela Huawei do telemóvel Mate 60 Pro, que alegadamente utiliza um chip de sete nanómetros (nm) fabricado pelo maior produtor de semicondutores da China, a SMIC, surpreendeu os analistas e gerou grande entusiasmo no país asiático. O modelo é considerado um símbolo da recuperação da Huawei, depois do efeito das sanções impostas pelos Estados Unidos, em 2019, pelas alegadas ligações às Forças Armadas chinesas.

As sanções forçaram a empresa a desenvolver um sistema operativo próprio, chamado HarmonyOS, depois de ter ficado sem acesso ao Android, propriedade da norte-americana Google. A Huawei perdeu também acesso a semicondutores avançados produzidos pelos EUA ou países aliados.