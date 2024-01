Acompanhe aqui o nosso liveblog sobre a guerra Ucrânia-Rússia

O novo ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, Radoslaw Sikorski, pediu esta quarta-feira ao Ocidente que a Ucrânia seja equipada com mísseis de longo alcance para poder responder aos ataques massivos russos.

A Rússia realizou novos ataques aéreos em série contra a Ucrânia na terça-feira, matando pelo menos cinco civis e ferindo 130 pessoas, principalmente em Kiev e Kharkiv, de acordo com as autoridades ucranianas, que continuam a pedir aos seus aliados ocidentais maior ajuda militar.

“Devíamos responder ao último ataque à Ucrânia numa linguagem que (o Presidente russo, Vladimir) Putin compreenda: reforçando as sanções para que não possa fabricar novas armas com componentes contrabandeados e fornecendo a Kiev mísseis de longo alcance, permitindo-lhe eliminar os locais de lançamento e os centros de comando” da Rússia, declarou Sikorski na rede social X (antigo Twitter).

