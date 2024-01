A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu na quinta-feira um “processo de esclarecimento” para averiguar as circunstâncias da morte de uma idosa esta semana no Hospital Padre Américo, em Penafiel.

“Informamos que, por despacho de 4 de janeiro, do Inspetor-Geral, foi instaurado um processo de esclarecimento às circunstâncias em que ocorreu a morte de uma idosa, na noite do passado dia 2 de janeiro, no serviço de urgência do Hospital Padre Américo, integrado na Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, E.P.E.”, lê-se num comunicado enviado na manhã desta sexta-feira aos jornalistas.

A idosa, com cerca de 80 anos, morreu por volta das 20h de terça-feira, na urgência do Hospital Padre Américo, quando já se encontrava havia uma hora numa maca dos bombeiros à espera de ser observada pela equipa clínica do hospital. Já lhe tinha sido atribuída pulseira laranja.

No dia seguinte, o hospital informou que a idosa estava “em fim de vida” e não tinha “critérios para qualquer manobra invasiva de reanimação”.

O presidente do Conselho Diretivo Regional Norte da Ordem dos Enfermeiros, Miguel Vasconcelos, admitiu que o hospital de Penafiel enfrenta uma situação “caótica” por não ter “capacidade com este pico de pandemia de gripe”.