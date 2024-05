O Senado do Arizona, nos Estados Unidos da América (EUA), aprovou esta quarta-feira a revogação da lei antiaborto de 1864, que tinha sido reinstituída pelo Supremo Tribunal do Arizona no início de abril. A legislação em causa proíbe a criminaliza quase todas as interrupções da gravidez, com exceção para os casos em que o procedimento é absolutamente necessário para salvar a vida da mãe.

A aprovação da revogação, por 16 votos a favor versus 14 contra, com dois senadores republicanos a juntarem-se aos democratas, deixa a decisão final nas mãos da governadora Katie Hobbs, uma democrata que criticou anteriormente a tentativa de restaurar a lei criada no século XIX.

No X, antigo Twitter, a governadora já confirmou que irá confirmar a decisão do órgão estadual norte-americano. “Hoje, o Senado fez finalmente o que estava correto e respondeu aos meus apelos para revogar a proibição do aborto de 1864”, escreveu.

Today, the Senate finally did the right thing and answered my calls to repeal the 1864 abortion ban.

I’m going to sign it into law.

And we are going to get rid of this awful ban once and for all.

— Katie Hobbs (@katiehobbs) May 1, 2024