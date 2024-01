Nadal escolheu Brisbane para regressar à competição após praticamente um ano afastado devido a problemas físicos. A participação no torneio não foi dececionante. A chegada aos quartos de final fazia crescer a água na boca para a esperança de que o espanhol pudesse realizar um ano de 2024 ao nível das suas próprias exigências mas logo aí houve um primeiro sinal de que nem tudo seriam facilidades.

“Ter a felicidade de jogar amanhã significa muito para mim”, disse nos final dos dois jogos que antecederam o duelo com Jordan Thompson onde Nadal acabaria por ser eliminado apesar de ter beneficiado de três match points (5-7, 7-6 e 6-3). Se não se esperava que o espanhol fosse demolidor, ainda para mais em piso duro, o pior cenário seria voltar a ter problemas que o impedissem de disputar os grandes torneios do circuito naquela que possivelmente vai ser a sua última época, tendo Roland Garros como barómetro final.

Nadal deixou o encontro com Jordan Thompson com queixas na coxa esquerda, sendo que durante o jogo dera alguns sinais (que o levaram a ser assistido) de dores na anca a que foi operado. A quente, o maiorquino tentava colocar água na fervura dizendo que o cansaço podia ser o responsável pelo desconforto, mas, mais tarde, anunciou nas redes sociais que não ia participar no Open da Austrália, cujas primeiras rondas arrancam este domingo ainda sem os principais tenistas.

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

