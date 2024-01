Tudo foi insólito na meia-final da Supertaça Espanhola entre o Real Madrid e o Atl. Madrid. A imagem que fica do final do jogo é a de Brahim Díaz a correr desalmadamente desde a sua área até ao meio-campo contrário, ultrapassando sem dó o guarda-redes Jan Oblak, que tinha subido para tentar evitar a derrota dos rojiblancos. A vocação natural do jogador merengue para aquele tipo de lances e as pernas frescas de quem tinha entrado há pouco tempo resultaram no 5-3 final após prolongamento.

O dérbi de Madrid foi jogado na Arábia Saudita, no Mrsool Park, habitual casa do Al Nassr. O público festejou efusivamente o golo que colocou o Real na final e, ao longo do encontro, pelo concurso de ruído vindo das bancadas, foi fácil perceber que era a equipa de Carlo Ancelotti quem reunia, por larga margem, um maior número de apoiantes (algo que também não passou ao lado das críticas de Diego Simeone no final). No entanto, nem todos os jogadores blancos foram bem recebidos pelo público saudita.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Toni Kroos entrou ao 67 minutos e não teve vida fácil enquanto esteve em campo. Sempre que tocou na bola, ao contrário do que aconteceu com os companheiros de equipa, constantemente aplaudidos, o médio alemão sentiu uma espécie de Estádio Santiago Bernabéu em ponto pequeno a assobiá-lo por culpa de palavras que proferiu no passado.

Que te abucheen y se rian de tí por resbalarte tiene que ser un orgullo cuando hace meses has dicho en prensa que no irías a Arabia Saudí por falta de derechos humanos y que jugar allí es ir contra el fútbol que todos amamos.

???? Toni Kroos.pic.twitter.com/wPqsc37Qsm — GRADA B pro (@GradaBpro) January 10, 2024

Quando Gabri Veiga, jogador espanhol de 21 anos, deixou o Celta de Vigo para rumar ao Al-Ahli, Kroos recorreu às redes sociais para descrever a transferência com uma palavra: “Embaraçoso”. Mais tarde, numa entrevista à Sports Illustrated, aumentou ainda mais o tom das críticas à mudança massiva de jogadores para o Médio Oriente. “Chegou-se a comentar que na Arábia Saudita se joga um futebol ambicioso, mas gira tudo em torno do dinheiro. No fim das contas, é uma decisão por dinheiro e que vai contra o futebol. É aqui que começa a ser difícil para o futebol que todos conhecemos e amamos. Todos têm de tomar essa decisão, tal como Cristiano Ronaldo, que decidiu fazê-lo já em final de carreira. Mas fica muito difícil quando jogadores que estão a meio das suas carreiras e que ainda têm qualidade para jogar nos melhores clubes da Europa, decidem fazer essa mudança”.

Ao que parece, as declarações não terão sido bem recebidas na Arábia Saudita que reagiu negativamente à presença do médio. “Isto foi divertido! Público fantástico”, ironizou o jogador no X, antigo Twitter. Tendo em conta que o Real Madrid seguiu para a final da Supertaça Espanhola, ainda resta mais um jogo a Toni Kroos em solo saudita no domingo, contra o vencedor da outra meia-final entre Barcelona e Osasuna.

That was fun today! Amazing crowd???? — Toni Kroos (@ToniKroos) January 10, 2024

De resto, o jogo começou com uma homenagem a Franz Beckenbauer, antiga lenda do futebol que faleceu esta segunda-feira. No entanto, aquilo que era suposto ser um minuto de silêncio acabou por dar lugar a mais assobios.

Também no decorrer do jogo, Antoine Griezmann atingiu os 174 golos pelo Atl. Madrid, tornando-se no melhor marcador de sempre da história do clube ao ultrapassar Luis Aragonés. Curiosamente, foi o único golo marcado na carreira de ambos os jogadores na Supertaça Espanhola que valeu ao francês um lugar na história do clube rojiblanco.

Antoine Griezmann becomes Atlético's all-time top scorer ???? And what a way to do it. pic.twitter.com/4LrExBswk7 — B/R Football (@brfootball) January 10, 2024

Os dois emblemas de Madrid têm novo encontro marcado para a próxima semana. Desta feita, Atlético e Real defrontam-se no Estádio Metropolitano, na capital espanhola, a contar para a Taça de Espanha. Depois de um jogo para a Supertaça onde aconteceram três reviravoltas, não é de esperar um espetáculo pior.