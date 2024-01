A greve nos tribunais foi retomada no início de janeiro e, durante este mês, a paralisação nas horas extraordinárias poderá condicionar o processo eleitoral, que está agora na fase da entrega das listas de candidatos para as legislativas de 10 de março. Os partidos podem entregar as respetivas listas até 29 de janeiro, às 18h, e, nesse mesmo dia, as listas terão de ser afixadas à porta do tribunal. Mas a greve começa às 17h e o Sindicato dos Funcionários Judiciais não tenciona desmarcar a paralisação nesse dia. “Nós só retiramos o pré-aviso se o Governo cumprir com as reivindicações”, avançou António Marçal, presidente desta estrutura sindical, ao Observador.

Tendo em conta que a greve está marcada para as horas de almoço, entre as 12h30 e as 13h30, e a partir das 17h00, não foram decretados serviços mínimos. E também não existe data para o fim do protesto. Sem serviços mínimos, se todos os oficiais de justiça decidirem aderir à greve, o último dia de entrega das listas dos partidos para as legislativas não decorrerá normalmente. O Observador tentou perceber se o Ministério da Justiça pretende fixar serviços mínimos especificamente para o dia 29, mas não obteve resposta até à publicação deste artigo.

