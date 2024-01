Costuma acontecer por alturas da rentrée, mas as greves de atores e escritores empurraram a 75.ª cerimónia dos Emmy Awards para janeiro de 2024. O certame que premeia o que de melhor se fez na televisão norte-americana em 2023 aconteceu, finalmente, na noite desta segunda-feira e fez passar muitas estrelas do pequeno ecrã pelo Peacock Theater, em Los Angeles.

Numa noite com pouco brilho na passadeira vermelha (ainda que piso do photocall fosse, na realidade, cinzento), os holofotes viraram-se com mais atenção para Khalid Abdalla, que interpreta Dodi Al-Fayed na sexta temporada de “The Crown”. O ator posou com a palma da mão esquerda levantada, mostrando a mensagem never again (“nunca mais”, em português), escrita com tinta preta, em referência ao conflito israelo-palestiniano.

Esta não é a primeira vez que Abdalla aproveita uma cerimónia de grande escala para se manifestar contra o conflito em Gaza. Na estreia em Los Angeles da sexta temporada de “The Crown”, em novembro, escreveu na mão “cessar-fogo agora”. Na rede social X, explicou sobre a mensagem: “Porque todas as vidas são sagradas. Porque acredito no poder do coração humano. Porque precisamos de ser claros e abertos, e de fazer tudo o que podemos por um mundo melhor.”

Virando agora os holofotes para os looks, o vestido vermelho Vivienne Westwood de Sarah Snook, atriz de “Succession”, foi um dos melhores da noite. Jessica Chastain deu nas vistas com lantejoulas verde-lima num vestido Gucci e Suki Waterhouse “embrulhou” com um laço a barriga de grávida num modelo original Valentino. Jeremy Allen White, ator de “The Bear”, optou por um fato preto e branco da Giorgio Armani, e Ayo Edebiri, colega de elenco, por um vestido em pele preta da Louis Vuitton. Já Issa Rae, de “Insecure” (que também fez parte do grupo de amigas de “Barbie”) animou o evento com modelo cheio de missangas, plumas e movimento, assinado por Pamela Roland.

Veja alguns destaques da passadeira vermelha na fotogaleria em cima.